Государство видит в оборонной промышленности потенциал для роста экономики

В начале мая правительство одобрило предложение премьер-министра Каи Каллас о создании фонда оборонной промышленности, который будет инвестировать как напрямую, так и через частные фонды в предприятия, развивающие оборонную промышленность или технологии двойного назначения. Первоначальный объем фонда составляет 50 млн евро, к которому добавляется вклад частных инвесторов.