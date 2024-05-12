12.05.2024, 21:35
Государство видит в оборонной промышленности потенциал для роста экономики(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
По мнению министра экономики и инфотехнологий Тийта Рийсало, 50 млн евро, первоначально выделенные на инвестиции в оборонную промышленность, могут создать предпосылки для более сильного экономического роста, пишет Ärileht.
В начале мая правительство одобрило предложение премьер-министра Каи Каллас о создании фонда оборонной промышленности, который будет инвестировать как напрямую, так и через частные фонды в предприятия, развивающие оборонную промышленность или технологии двойного назначения. Первоначальный объем фонда составляет 50 млн евро, к которому добавляется вклад частных инвесторов.