Экономика
12.05.2024, 21:35

Государство видит в оборонной промышленности потенциал для роста экономики

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ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

По мнению министра экономики и инфотехнологий Тийта Рийсало, 50 млн евро, первоначально выделенные на инвестиции в оборонную промышленность, могут создать предпосылки для более сильного экономического роста, пишет Ärileht.

В начале мая правительство одобрило предложение премьер-министра Каи Каллас о создании фонда оборонной промышленности, который будет инвестировать как напрямую, так и через частные фонды в предприятия, развивающие оборонную промышленность или технологии двойного назначения. Первоначальный объем фонда составляет 50 млн евро, к которому добавляется вклад частных инвесторов.

„Наша текущая оценка такова, что мы могли бы пойти на немного больший риск“.

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