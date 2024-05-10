Осторожно! Под видом обезболивающих преступники продают смертельно опасные таблетки

Оксикодон — мощное обезболивающее, которое можно получить только по рецепту врача, а метонитазен — крайне опасный синтетический опиоид, аналогичный фентанилу.

Руководитель отдела по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Пыхьяской префектуры Райт Пикаро объясняет, что, по оценкам, одной поддельной таблетки хватит для дозы для 28 человек. „Это означает, что, если человек съест одну таблетку, то может умереть. Например, мы получили информацию о случае, когда опытный наркоман принял 1/8 таблетки, приобретенной на черном рынке, в результате чего у него случилась передозировка“, — рассказал страж порядка.

В конце марта аналогичную таблетку полиция обнаружила и при задержании наркопреступника. „Эти случаи являются первыми признаками опасной тенденции, уже распространенной в других частях мира, когда преступники распространяют синтетические опиоиды в форме таблеток, отпускаемых по рецепту. Такой способ распределения особенно опасен, поскольку визуально отличить таблетки сложно и риск передозировки очень велик. Пока нам не удалось установить происхождение поддельных таблеток или преступников, которые их распространяют. Некоторые из них активны в группах социальных сетей, например, Telegram. Мы работаем каждый день во имя того, чтобы поймать распространителей опасных веществ“, — говорит Пикаро.

Он напоминает, что лекарства, отпускаемые по рецепту, выписываются врачом не просто так, и покупать их на черном рынке, в том числе в социальных сетях, нельзя: „Покупатель никогда не может быть уверен, что на самом деле содержат продаваемые дилерами наркотики или лекарства. Цель преступников — не помочь человеку или вылечить его, а получить преступный доход за счет жизни и здоровья людей“.

Полиция ждет информацию и наводки о наркопреступлениях по адресу pohja.vihje@politsei.ee или телефону 6124465.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.