ВВС Эстонии призывают к активному тестированию системы уведомления о воздушной угрозе

Новый функционал приложения опирается на опыт Украины. С его помощью каждый пользователь сможет делиться информацией о замеченных летательных аппаратах и отправлять соответствующий рапорт через программу. Данные о местоположении и направлении движения вместе с фотографией будут дополнять картину происходящего в небе, что в свою очередь повысит эффективность защиты гражданского населения.

Обновление приложения Найскодукайтсе уже доступно. С сегодняшнего дня пользователи смогут отправлять информацию о замеченных летательных аппаратах, будь-то самолетах, вертолетах или дронах.

Функция оповещения о воздушной угрозе в приложении Ole valmis! будет тестироваться с 10 по 31 мая. Впрочем, главный тест программы состоится в период с 14 по 16 мая – время активной летной деятельности авиации на учениях „Весенний шторм“.

Функция будет работать по всей Эстонии, однако полезнее всего будет передавать информацию с мест проведения учений: Пярнумаа, Ляэнемаа, Вильяндимаа и Сааремаа. Сообщать можно о любых замеченных в небе объектах. Дальнейшей обработкой данных и опознанием воздушных средств займутся ВВС Эстонии.

Силы обороны просят население принять активное участие в тестировании приложения.

Пользователи приложения Ole valmis! с включенной функцией автоматического обновления получат новый функционал 10 мая. В противном случае обновить или скачать приложение может будет вручную через App Store и Google Play.

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