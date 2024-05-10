Система эстонских Продуктовых карточек заняла первое место на конкурсе европейских инноваций(1)
Система Продуктовых карточек в Эстонии получила первое место на конкурсе европейских наград в области инноваций Innovation in Politics Awards 2024 в категории „Инновации в социальной сфере“, проходившем в Барселоне. Всего на конкурсе было представлено 334 работы из 26 стран.
Внедрение Продуктовых карточек началось в апреле прошлого года в Харьюмаа и Рапламаа, а четвертом квартале – во всей Эстонии. Министр социальной защиты Сигне Рийсало отметила, что это замечательное признание для всех, кто работал над проектом Продуктовых карточек на различных уровнях. „Самое большое достижение заключается в том, что люди, пользующиеся карточкой, ценят её. Социальные работники проделали огромную работу, чтобы нуждающиеся знали, как работает система. Мы также благодарим Rimi, победителя конкурса, за обслуживание Продуктовых карточек, быструю их доставку и оперативное решение всех возникающих вопросов“, – добавила Рийсало.
По словам руководителя отдела социальной устойчивости Министерства социальных дел Теи Варрак, использование продуктовой карточки — это простой, удобный и достойный способ для нуждающихся выбрать подходящие продукты и товары первой необходимости в удобное для них время. „Годичный опыт и статистика показывают, что покупки тщательно продумываются. В первую очередь покупаются фрукты и овощи, свежее мясо и молочные продукты. Система продуктовых карточек была благоприятно воспринята как нуждающимися, так и социальными работниками“, – добавила Варрак.
Генеральный директор Rimi Eesti Кристель Метс отметила, что внедрение Продуктовых карточек показывает, как бизнес может находить новые способы быть полезным обществу. „Сотрудничество с государством и Министерством социальных дел было для Rimi новым, но чрезвычайно интересным вызовом. Этот шаг показывает, что бизнес может найти новые способы использовать свои навыки и ресурсы на благо общества. Разработка совершенно нового решения для Rimi помогает самым слабым слоям общества, тем, кто больше всего нуждается в поддержке“, – сказала Метс. В отличие от продуктовых наборов, которые раньше распределялись среди нуждающихся раз в квартал, продуктовая карточка позволяет каждому человеку выбирать в магазине то, что он хочет и снижает вероятность, что продукты испортятся. Также такая система способствует сокращению количества пищевых отходов.
Проект Продуктовых карточек получил первую премию на конкурсе европейских наград в области инноваций (The Innovation in Politics Awards 2024) в категории социальной сплоченности. Награды вручались в семи категориях, и всего было представлено 334 проекта из 26 стран. В категории инноваций в социальной сфере было представлено 52 проекта. Жюри состояло из 1086 граждан Европы. Впервые награды Европейского института инноваций в области политики были вручены в 2017 году.
Год назад Министерство социальных дел и Rimi Eesti Food AS протестировали новую систему продуктовых карточек в Харьюмаа и Рапламаа, которая должна была заменить систему раздачи продовольственной помощи, состоящей главным образом из консервов и сухих продуктов. После успешного испытательного периода в последние дни октября продуктовые карточки были введены в использование по всей стране. На сегодняшний день в Эстонии выдано в общей сложности 29 103 продуктовых карточек.
Право на получение продовольственной карты возникает у нуждающихся в помощи лиц, получивших в предыдущем квартале пособие на содержание и/или поддержку от местного самоуправления. Чтобы подать заявление на получение этих пособий, человек должен обратиться к социальному работнику местного самоуправления по месту своего проживания. Распределение продовольственной помощи финансируется совместно из фондов Европейского союза ESF+.
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