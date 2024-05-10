Система эстонских Продуктовых карточек заняла первое место на конкурсе европейских инноваций

Внедрение Продуктовых карточек началось в апреле прошлого года в Харьюмаа и Рапламаа, а четвертом квартале – во всей Эстонии. Министр социальной защиты Сигне Рийсало отметила, что это замечательное признание для всех, кто работал над проектом Продуктовых карточек на различных уровнях. „Самое большое достижение заключается в том, что люди, пользующиеся карточкой, ценят её. Социальные работники проделали огромную работу, чтобы нуждающиеся знали, как работает система. Мы также благодарим Rimi, победителя конкурса, за обслуживание Продуктовых карточек, быструю их доставку и оперативное решение всех возникающих вопросов“, – добавила Рийсало.

По словам руководителя отдела социальной устойчивости Министерства социальных дел Теи Варрак, использование продуктовой карточки — это простой, удобный и достойный способ для нуждающихся выбрать подходящие продукты и товары первой необходимости в удобное для них время. „Годичный опыт и статистика показывают, что покупки тщательно продумываются. В первую очередь покупаются фрукты и овощи, свежее мясо и молочные продукты. Система продуктовых карточек была благоприятно воспринята как нуждающимися, так и социальными работниками“, – добавила Варрак.