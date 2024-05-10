Можно ли ожидать, что летом цены на электроэнергию снизятся? Объясняет эксперт по энергетике

В марте цены на электроэнергию в Литве и Латвии остались на том же уровне, что и в Эстонии, достигнув среднемесячного значения 60,25 евро/МВтч. Хорошая погода, которая сопровождала начало апреля, привела к рекордному производству энергии из возобновляемых источников. 11 апреля в 11:00 литовские солнечные электростанции установили рекорд часового производства этого года – 730 МВт, а 14 апреля в 21:00 был установлен рекорд часового производства ветряной энергии – 1090 МВт. В апреле Литва произвела в общей сложности 400 ГВтч зеленой энергии из ветра, солнца и воды. В Латвии в апреле лидировала гидроэнергетика, с помощью которой было произведено 642 ГВтч зеленой электроэнергии. Ветроэнергетика значительно отстала, достигнув 19,5 ГВтч.

Производство энергии из возобновляемых источников в Латвии и Литве установило рекорды, однако временно ухудшившаяся погода и обслуживание инфраструктуры также привели к необходимости эксплуатации теплоэлектростанций.

Хорошая погода в начале апреля привела к рекордному производству энергии из возобновляемых источников. Ветропарки произвели почти столько же электроэнергии, сколько и солнечные, в общей сложности 160 ГВтч зеленой энергии. Ухудшение погоды во второй половине месяца увеличило спрос на электроэнергию и привело к снижению доли производства из возобновляемых источников. Ситуация начала улучшаться по мере того, как зимняя погода сменялась весенней.

В апреле балтийский рынок электроэнергии был таким же изменчивым, как и весенняя погода. Несмотря на временное возвращение зимы в конце апреля, цена на электроэнергию за месяц снизилась. В апреле биржевая цена на электроэнергию Nord Pool в Эстонии была на 11,53% ниже, чем в марте, и составляла 60,39 евро/МВтч. Апрель был очень нестабильным с точки зрения погоды, и соответственно менялся спрос на электроэнергию. В целом по стране в апреле было потреблено 680 ГВтч энергии (в марте 721 ГВтч). Среднечасовое потребление электроэнергии снизилось на 2,6%.

В апреле цены на электроэнергию в Эстонии были столь же изменчивы, как и весенняя погода, но в целом за месяц снизились.

Летом Эстония может рассчитывать на низкие цены на электроэнергию за счет производства энергии из возобновляемых источников, но ночью нам придется покрывать потребность за счет более дорогой импортируемой электроэнергии.

Согласно прогнозу погоды, май будет соответствовать сезону, поэтому цены на электроэнергию не должны преподнести сюрпризов. Как обычно, с приближением лета ожидается более эффективное производство солнечной и ветряной энергии, что поможет снизить цены на электроэнергию. Однако напряженная геополитическая ситуация между Ираном и Израилем является источником неопределенности. Если конфликт продолжится или обострится, это неизбежно окажет негативное влияние на цены на электроэнергию.

Возвращение зимних холодов в апреле повысило спрос на квоты на выбросы СО2, и средняя цена держалась в районе 64 евро за тонну. По состоянию на начало мая рыночные фьючерсы показывают, что к концу года их цена составит около 70 евро за тонну, хотя еще в прошлом месяце они продавались по 60 евро за тонну.

Цена на природный газ на голландской бирже TTF в апреле выросла на 2 процента, составив в среднем 28,06 евро/МВтч за месяц, что было вызвано опасениями инвесторов относительно напряженной геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Будущие сделки показывают, что к концу года цена на природный газ превысит 35 евро/МВтч, в то время как до сих пор она составляла около 30 евро/МВтч. Однако если ситуация между Ираном и Израилем обострится, мы можем увидеть более резкие изменения цен.

В настоящее время цены на газ в Европе стабильны, но на них может повлиять геополитическая напряженность.

Из-за холодов во второй половине апреля пришлось поддерживать в работе теплоэлектростанции. Ситуация осложнялась тем, что производство более дешевой электроэнергии в регионе все еще ограничено ремонтом важного ядерного реактора Олкилуото-3 в Финляндии. Кроме того, в Швеции ведутся масштабные плановые работы по техническому обслуживанию энергетической инфраструктуры, которые ограничивают доступ более дешевой энергии в страны Балтии. Суммарная мощность двух реакторов составляет 2,5 ГВт, а ремонтные работы должны завершиться в мае.

Как правило, летом цены на электроэнергию всегда снижаются, и в этом году в странах Балтии они могут упасть больше, чем ожидалось. Мы вступаем в лето с рекордно высоким объемом производства энергии из возобновляемых источников, стабильным потреблением и устойчивым притоком гидроэнергии из Северных стран. Электростанции, работающие на ископаемом топливе, скорее всего, будут эксплуатироваться на минимально возможной мощности из-за высокой стоимости их отопления и квот на выбросы CO2. Летом проводятся профилактические работы на газовых заводах Латвии и Литвы, а также на сланцевых электростанциях Эстонии.

Летняя выработка электроэнергии обеспечивается за счет солнечной энергии, установленная мощность которой в странах Балтии достигнет рекордного уровня – около 2000 МВт. Для сравнения, ожидаемое почасовое потребление в полдень в июне составляет около 2800 МВт. Если теперь добавить 1700 МВт установленной мощности производства ветряной энергии, то можно ожидать, что в большинстве дней цена будет очень низкой или даже отрицательной в солнечные часы (10-18), как мы уже видели в несколько дней в апреле и мае.

Это может привести к парадоксальной ценовой кривой, где цены в ночное время могут быть гораздо выше, потому что нам придется импортировать электроэнергию из Финляндии, Швеции или Польши, или запустить одну из наших электростанций, работающих на ископаемом топливе. В настоящее время они работают в ценовом диапазоне 70-100 евро/МВтч. Для сравнения, на основании будущих сделок, средняя цена на электроэнергию в июле в соседних странах выглядит следующим образом: Финляндия – 36 €/МВтч, Южная Швеция – 37 €/МВтч, Польша – 88 €/МВтч. Обычно цена на электроэнергию в странах Балтии находится между этими показателями.

Выход из строя кабеля EstLink 2 оказал меньшее влияние на цены на электроэнергию, чем ожидалось.

Насколько известно, кабель EstLink 2 будет введен в эксплуатацию не раньше конца августа. Изначально мы считали, что выход кабеля из строя приведет к значительному росту цен, однако текущие цены с марта доказывают обратное. Это верный признак того, что балтийский рынок электроэнергии достиг той точки, когда мы не всегда зависим от импорта дешевой финской электроэнергии, а в некоторые дни у нас даже был избыток дешевой энергии для экспорта на север.

Если посмотреть на данные по общему потреблению электроэнергии и учесть влияние температурных изменений, то потребление электроэнергии в зимние месяцы осталось довольно стабильным по сравнению с 2023 годом. Однако летнее потребление менее предсказуемо, поскольку на него влияют те, кто производят и потребляют электроэнергию, произведенную установленными на крыше солнечными панелями, поэтому спрос с их стороны обычно отсутствует. Мы можем ожидать небольшого увеличения потребления для поддержания работы кондиционеров, если лето будет жарким. Однако в целом мы находимся на более низком уровне потребления по сравнению с пиком 2022 года, что соответствует общей экономической ситуации.

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