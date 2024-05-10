Финалистку юниорского Уимблдона поймали на том же допинге, что у Валиевой

Положительные пробы 18-летняя теннисистка сдала на турнирах ITF в Словакии и Словении в феврале и марте соответственно, ее отстранили с 16 апреля, пишет РБК.

Пробы Б также оказались положительными. Терапевтического разрешения на триметазидин у Бартунковой не было.

В апреле чешка поднялась на 226-е место в рейтинге WTA.

В 2022 году Бартункова играла в полуфинале одиночного разряда и финале парного разряда на юниорском „Ролан Гаррос“, а в 2023-м — в финале юниорского Уимблдона.

Помимо дела Валиевой, в допинг-скандал с триметазидином попали 23 китайских пловца, которых в 2021-м допустили на Олимпиаду в Токио, объяснив допинг бытовым загрязнением. Об этом стало известно только в 2024 году, и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) пришлось нанять независимого юриста для оценки своих действий в этой ситуации.

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