Тревожные сутки: два автомобиля сбили людей и уехали с места происшествия

Вчера в 13:16 произошла авария возле Креэнхольми, 50 в Нарве, где восьмилетний мальчик бежал по нерегулируемому пешеходному переходу на автобус, когда его сбил неизвестный автомобиль. Мальчика доставили домой, куда позже вызвали скорую.

В 17:37 произошла авария возле Ристику, 11 в Таллинне, где 31-летняя женщина на электросамокате пересекала перекресток улицы Сауэ, когда ее сбил неизвестный легковой автомобиль Audi. Самокатчика доставили в больницу.

В 17:35 произошла авария возле Тедре, 59 в Таллинне, где 34-летняя женщина на легковом автомобиле Chevrolet Trailblazer врезалась сзади в ехавший спереди легковой автомобиль Volkswagen CC под управлением 31-летней женщины. Водителя Chevrolet доставили в больницу.

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