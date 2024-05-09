Департамент: в Эстонии снижается число военных беженцев из Украины

C начала войны в Эстонию прибыли почти 160 000 украинских беженцев, из них 70 000 проследовали далее в другие страны. Желание остаться в Эстонии выразили около 90 000 военных беженцев из Украины.

Сейчас почти 31 000 военных беженцев проживает здесь под временной защитой.

„В этом году их число уменьшилось по сравнению со временем начала войны. И число новых людей, которые приезжают в Эстонию и хотят получить здесь защиту, тоже стало меньше“, - сказала глава отдела идентификации и статуса Департамента полиции и погранохраны Лийс Валту.

С начала войны многие беженцы уехали через Эстонию в другие страны, а часть из них возвратилась домой.

„Точное число беженцев, вернувшихся в Украину, назвать трудно, но мы видим людей, которые ранее получили у нас защиту и вид на жительство и уехали, перебрались в другие страны, какое-то время жили там или вернулись домой. Но среди них есть и те, кто снова вернулся в Эстонию и снова просит вид на жительство. То есть когда они видят, что ситуация дома по-прежнему тяжелая, что жить там в безопасности невозможно, они возвращаются“, - отметила Валту.

„Это число невелико, но да, мы таких повторных заявителей все-таки видим“, - добавила она.