ВИДЕО | Вырклаэв обещает, что налог на автомобили претерпит изменения. В июне законопроект станет законом

Не так давно выяснилось, что намерение ввести налог на моторное транспортное средство противоречит законодательству Евросоюза. Законопроект ставит импорт подержанных автомобилей в невыгодное положение по сравнению с покупкой подержанного автомобиля в Эстонии - за ввезенный из-за границы автомобиль придется заплатить регистрационный сбор, а за купленный в Эстонии - нет. Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ), отвечая на прошлой неделе в парламенте на запрос, сказала, что противоречие следует устранить. И регистрационный сбор должен уплачиваться даже в том случае, если подержанный автомобиль куплен на родине. „Есть и хорошая новость: регистрационный сбор, вероятно, снизится для всех, поскольку база будет шире. Возможно, людям это действительно обойдется дешевле“, - сказала она.