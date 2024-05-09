Кая Каллас: в фокусе следующего бюджета ЕС должна быть безопасность

Министр финансов Март Вырклаэв признал, что масштаб проблем в сфере безопасности, поддержка Украины и разработка пограничной инфраструктуры ЕС требуют дополнительных средств в бюджете ЕС, поскольку необходимо продолжать и те начинания, которые поддерживали развитие ЕС, в т. ч. Эстонии, от сплочения до научной политики. „В нынешней ситуации с безопасностью Эстония считает неизбежным увеличение взносов в бюджет ЕС на покрытие новых расходов. Это необходимо для того, чтобы увеличение финансирования отмеченных Эстонией приоритетов не привело бы к значительному уменьшению поддержки имеющихся областей“.

„Для Эстонии в центре внимания бюджетной политики Европейского союза стоит безопасность. Мы бы хотели, чтобы в бюджетной политике ЕС больше прежнего учитывались риски и вызовы, связанные с военной агрессией России, – подчеркнула премьер-министр Кая Каллас . – В бюджете ЕС следует выделить больше денег на повышение обороноготовности союза. Он должен учитывать как интересы развития оборонного производства, так необходимость улучшить военную мобильность. С темой безопасности также связано развитие международных коммуникаций и путей сообщения. Это подразумевает необходимость увеличения Фонда соединения Европы, чтобы с его поддержкой было возможно строительство железной дороги Rail Baltic и необходимых энергетических сообщений в регионе Балтийского моря. Конечно, для нас крайне важно и дальше оказывать поддержку Украине. Европейский союз должен быть готов поддерживать Украину по необходимости как военной, так и макрофинансовой помощью или внесением вклада в восстановление Украины“.

Приоритеты Эстонии в бюджете Европейского союза – обеспечение безопасности Европы, продолжение оказания поддержки Украине, а также создание транспортного и энергетического сообщения по всему ЕС. Кроме того, для Эстонии важно укрепление внешней границы Европейского союза. „При формировании политики сплочения мы считаем важным, чтобы, несмотря на рост благосостояния Эстонии, субсидии из бюджета ЕС для нас не уменьшались слишком резко, и при распределении субсидий больше принимались во внимание региональные потребности государств-членов“.

Говоря о формировании политики сплочения следующего периода, министр финансов отметил, что для Эстонии очень важно сохранение действующего правила, которое ограничивает резкое уменьшение выделяемых субсидий по мере роста благосостояния государства. „Эстония поддерживает продолжение действующей в 2021–2027 годы т. н. системы страховочной сетки, при которой субсидия для каждого государства-члена не может составлять менее 76% от средств прошлого периода в постоянных ценах. С ростом благосостояния выделяемые государству субсидии должны сокращаться постепенно“, — сказал он.

С применением политики сплочения связано также финансирование справедливого перехода, по поводу которого Эстония желает, чтобы и в следующем периоде переход на климатическую нейтральность учитывал региональные особенности.

По части единой сельскохозяйственной политики Эстония вновь подчеркивает, что эта политика должна быть в большей степени направлена на достижение целей климатического и биоразнообразия. В то же время мы считаем важными также надежность снабжения продуктами питания, обеспечение продовольственной безопасности и развитие сельских регионов.

„Эстония считает важным продолжение унификации прямых субсидий в сельском хозяйстве. Это было нашим приоритетом с момента вступления в ЕС“, — подчеркнул Вырклаэв.

Министр финансов отметил также, что Эстония всегда поддерживала сокращение бюрократии и административной нагрузки не только на уровне государства, но и на уровне всего Европейского союза. „Для достижения большей ясности мы поддерживаем сокращение числа разных фондов ЕС в рамках переговоров по бюджету. Кроме того, важно, чтобы рамки субсидий ЕС стали более гибкими и лучше учитывали особенности и потребности государств-членов и их регионов. Эстония заинтересована в том, чтобы в бюджете ЕС укрепилась ориентация на результаты и административный потенциал, а также снизилась административная нагрузка“.