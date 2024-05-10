В Эстонии отмечается рост мошеннических схем под названием „забой свиней“. Люди должны быть лучше информированы

Вызывает тревогу, что во всем мире растут суммы, потерянные жертвами распространенного среди киберпреступников мошенничества под названием „забой свиней“. Эстония не является исключением – за последние недели, к сожалению, мы узнали о нескольких случаях, когда люди становились жертвами мошеннических схем и теряли крупные суммы денег. В некоторых случаях преступники направляли своих жертв на использование платформ обмена криптовалют, таких как Binance. Хотя мы ежедневно усердно работаем над обнаружением и предотвращением мошенничества, к сожалению, полностью избегать его не удается. Следовательно, необходимо повысить осведомленность людей и их способность распознавать мошенничество.

„Забой свиней“ – это вид финансового мошенничества, который в основном нацелен на неопытных или неосторожных инвесторов. Однако в последнее время в Эстонии распространились и другие схемы – например, жертвам говорят, что деньги на банк овском счете находятся в опасности и их следует снять и положить в „безопасное“ место. Также рассказывают о некой „тайной полицейской операции“, которая приводит к потере денег.

Этот вид мошенничества делают особенным многоуровневость и временные рамки – обычно злоумышленники втираются в доверие в течение продолжительного периода времени. Отсюда и произошло название аферы – жертву со временем „откармливают на убой“. В некоторых случаях преступники могут даже выплачивать жертвам небольшие суммы, чтобы завоевать доверие. Таким образом, создается ложная картина доверия до тех пор, пока жертвы не будут согласны внести большие суммы. Затем мошенники исчезают вместе со сбережениями ничего не подозревающих людей. Однако во многих случаях ущерб этим не ограничивается. Даже после того, как жертва понесла первоначальную потерю и (в какой-то степени) осознала это, появляется некто, предлагающий способ вернуть деньги. Разумеется, за определенную плату, которую необходимо внести заранее. На самом деле это те же преступники, которые пытаются отобрать у доверчивых людей последнее. Жертвам часто показывают поддельные изображения счетов, на которых якобы находятся их потерянные деньги, и просят внести „плату за обслуживание“, чтобы вернуть деньги. А затем появляются все новые „препятствия“ при получении денег и новые виды „платы“ – и так до тех пор, пока жертва хочет или способна расставаться с деньгами.