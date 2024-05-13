Исследование: все больше людей предпочитают вести финансовые дела с помощью мобильного приложения

В январе LHV и Kantar Emor провели исследование о том, какие каналы предпочитают для ведения финансовых дел и проведения расчетных операций жители Эстонии. 59% жителей Эстонии предпочитают интернет-банк, тогда как 36% для ведения финансовых дел пользуются мобильным приложением своего банка.

Использование мобильного приложения для ведения финансовых дел в последние годы увеличилось: если в 2020 году этот канал предпочитали 28% жителей Эстонии, то теперь активность использования выросла на восемь процентов. Больше всего мобильным приложением пользуются в самой молодой возрастной группе: 87% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет предпочитают именно этот канал для осуществления расчетов. Приложение мобильного банка также популярно в возрастной группе 25–34 лет, где предпочтение ему отдают 51% людей.

Интернет-банк пользователи в последние годы предпочитают меньше - если в 2020 году вести финансовые дела посредством интернет-банка предпочитали 67% жителей Эстонии, то в январе текущего года этот показатель составил 59%. Интернет-банк явно предпочитает возрастная группа 65–74 лет - среди них этим каналом для расчетных операций пользуется 91%. Также интернет-банк предпочитают 73% жителей Эстонии в возрасте от 50 до 64 лет.

По словам руководителя отдела розничного банковского обслуживания LHV Анники Горошко, статистика отражает изменения в обществе в целом. „Еще десять лет назад было обычным делом использовать для цифровых операций компьютер. К настоящему времени привычки людей изменились, жизнь проходит в быстром темпе, и многим из нас удобнее выполнять повседневные дела при помощи мобильного телефона. Именно поэтому банки уделяют большое внимание разработке и улучшению функциональности мобильных приложений, чтобы сделать решение финансовых вопросов максимально удобным. Можно предположить, что эта тенденция будет усиливаться, и в перспективе мобильные приложения будут предпочитать еще больше клиентов“, - сказала Горошко.