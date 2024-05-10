Кадриорг и Рейди теэ соединит велосипедная дорожка

„Чем больше людей выберет велосипед или общественный транспорт, тем лучше будет автомобилистам. В городе будет меньше пробок, дорожное движение будет более плавным. В приоритетах коалиционного договора – завершить строительство основной сети велодорожек согласно стратегии велосипедного движения Таллинна. Велосипедная дорожка между улицей Поска и Рейди теэ соединит Кесклинн с велодорожкой, ведущей в Пирита“, – сказал вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере.

По словам старейшины района Кесклинн Сандера Андла, чем больше людей будет использовать для передвижения велосипеды, самокаты или общественный транспорт, тем более плавным станет дорожное движение для автолюбителей. „Все участники движения – своего рода союзники, а задачей города является создание возможностей для их удобного и безопасного передвижения. Каждый шаг, который этому способствует, очень важен“, - отметил старейшина района.

Планируемый велосипедный маршрут соединит Рейди теэ и улицу Поска, заменив существующую пешеходную дорожку. Планируется построить велодорожку с асфальтовым покрытием шириной 3 метра и мощеную пешеходную дорожку шириной 2,5 метра. Покрытие пешеходной дорожки соответствует характеру местности и позволит создать комфортные условия для прогулок с детскими колясками, а также передвижения с помощью роллаторов и инвалидных кресел.

Вдоль пешеходной и велосипедной дорожки будут предусмотрены места для отдыха со скамейками, урнами и велосипедными стойками, огражденные зелеными насаждениями. Кустарники будут нести декоративную функцию и позволят разнообразить природу парковой зоны. Если имеющиеся в парке кустарники и кустарниковые группы по большей части высокие, то новые зеленые зоны будут более низкими, что позволит велосипедистам видеть пешеходов и сохранит вид на море. На газонах вдоль дорожек планируется высадить весенние крокусы. Выбор видов и сортов растений производился с учетом эстонского климата, городской среды, засухоустойчивости, декоративности, а также попеременного цветения.