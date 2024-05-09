В Эстонии назвали „европейца года“, а Тоомас Хендрик Ильвес стал „европейцем всех лет“(23)
В этом году почетное звание „Европеец года“ было присвоено канцлеру Министерства обороны Кусти Салму, который является важной фигурой в формировании европейской оборонной политики, решительно отстаивает интересы Эстонии в Европейском союзе и работает над тем, чтобы Эстония и Европа были защищены, сообщает представительство Еврокомиссии в Эстонии.
Титул на семинаре Дня Европы в Vabamu вручила премьер-министр Кая Каллас, получившая это звание в 2023 году.
1 мая этого года Эстония отметила 20-летие своего членства в Европейском союзе. По этому случаю эстонское представительство Европейской комиссии учредило титул „Европеец всех лет“, который достался президенту Тоомасу Хендрику Ильвесу за значительный вклад в развитие Эстонии в ЕС за последние 20 лет.
Кандидатов выбирало жюри, в состав которого вошли государственный секретарь Таймар Петеркоп, журналист Postimees Эвелин Калдоя, предприниматель Индрек Касела и глава эстонского представительства Еврокомиссии Вивиан Лоонела. Обладателя титула выбирали народным голосованием, которое длилось с 30 апреля по 8 мая.
Почетное звание „Европеец года“ присуждается с 2005 года.
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