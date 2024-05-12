Российское вмешательство в работу GPS. Дорогие дистанционные авиадиспетчерские вышки не помогут решить проблему

С 2016 года компания Lennuliiklusteeninduse AS совместно с фирмой Cybernetica (позднее она была продана австралийской компании Adacel) разрабатывала решение для дистанционного управления полетами из Таллинна во все четыре региональных аэропорта. Проект был направлен на создание дистанционно управляемого командно-диспетчерского пункта (т.н. вышки), который позволил бы отображать необходимую диспетчеру для управления полетами визуальную информацию через видеосистемы. Рабочее место диспетчера не находилось бы в непосредственной близости от аэропорта, нуждающегося в обслуживания.