Цахкна сообщил об освобождении жителя Эстонии с захваченного Ираном судна

Сейчас он едет в Эстонию, и его семья проинформирована об освобождении.

По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, попытки освободить жителя Эстонии продолжались почти четыре недели. „Хочу поблагодарить всех эстонских дипломатов и наших партнеров, которые в последние недели не считали свои рабочие часы, действуя по имя освобождения жителя Эстонии“, - сказал министр.

Министр добавил, что Эстония по-прежнему обеспокоена судьбой остальных членов экипажа и призывает Иран немедленно освободить как судно, так и оставшихся людей.

К успеху привело тесное сотрудничество с партнерами и прямое общение как с властями Ирана, так и с судоходной компанией. Министр иностранных дел Маргус Цахкна говорил по телефону с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром-Абдоллахианом и президентом концерна MSC Диего Апонте.

Находившегося на борту корабля жителя Эстонии встретил почетный консул Эстонии в Тегеране. МИД тесно общался с посольством Ирана в Хельсинки и в связи с захватом судна был вызван поверенный в делах Ирана. Значительный вклад в освобождение членов экипажа судна внесла и Португалия, под флагом которой ходило судно, поэтому посольство Эстонии в Лиссабоне в свою очередь находилось в тесном контакте с министерством иностранных дел Португалии.

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