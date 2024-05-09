ВИДЕО | В Нарве полиция задержала мужчину с георгиевской лентой(142)
Корреспонденты Delfi стали свидетелями задержания в Нарве мужчины с георгиевской лентой.
Сегодня в Нарве около 14:00 в Темном саду наряд полиции задержал человека, у которого на груди была георгиевская лента.
„За пару минут до задержания мужчина сказал, что несет цветок, чтобы возложить его, но при этом не уточнил, куда именно“, - комментирует корреспондент RusDelfi и добавляет, что речь мужчины была несвязной.
Читайте также: ПАМЯТКА | 9 мая в Эстонии: можно ли возлагать цветы к Бронзовому солдату? А участвовать в шествиях?
Руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции Сильвер Пяльсинг сообщил RusDelfi, что задержанным оказался 52-летний мужчина. Он был доставлен в полицейский участок, где в отношении него было начато производство о проступке по статье о поддержке и оправдании международных преступлений (Пенитенциарный кодекс статья 151’1 - прим. ред.).
„Символы, поддерживающие агрессию, в Эстонии запрещены, и мы реагируем на это, - поясняет Пяльсинг. - Дела, связанные с запрещенными символами, имеют тенденцию к снижению, и в этом году преступлений, связанных с символами, стало меньше, чем в прошлом“.
Сотрудник полиции также добавил, что они следят за социальными сетями, потому что, как и в других общественных местах, агрессивные символы в интернете запрещены.
Разжигание ненависти и агрессивные символы наказываются штрафом в размере до 1200 евро или арестом.
Читайте также: ИНТЕРВЬЮ | Веб-полицейский о проступках в интернете: если пост можно трактовать, как поддержку войны в Украине, то это нарушение закона.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.