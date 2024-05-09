ЧП и криминал
09.05.2024, 15:45

ВИДЕО | В Нарве полиция задержала мужчину с георгиевской лентой

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Корреспонденты Delfi стали свидетелями задержания в Нарве мужчины с георгиевской лентой.

Сегодня в Нарве около 14:00 в Темном саду наряд полиции задержал человека, у которого на груди была георгиевская лента.

„За пару минут до задержания мужчина сказал, что несет цветок, чтобы возложить его, но при этом не уточнил, куда именно“, - комментирует корреспондент RusDelfi и добавляет, что речь мужчины была несвязной.

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Руководитель патрульной службы Нарвского отделения полиции Сильвер Пяльсинг сообщил RusDelfi, что задержанным оказался 52-летний мужчина. Он был доставлен в полицейский участок, где в отношении него было начато производство о проступке по статье о поддержке и оправдании международных преступлений (Пенитенциарный кодекс статья 151’1 - прим. ред.).

„Символы, поддерживающие агрессию, в Эстонии запрещены, и мы реагируем на это, - поясняет Пяльсинг. - Дела, связанные с запрещенными символами, имеют тенденцию к снижению, и в этом году преступлений, связанных с символами, стало меньше, чем в прошлом“.

Сотрудник полиции также добавил, что они следят за социальными сетями, потому что, как и в других общественных местах, агрессивные символы в интернете запрещены.

Разжигание ненависти и агрессивные символы наказываются штрафом в размере до 1200 евро или арестом.

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