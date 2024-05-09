ФОТО | В Теллискиви саперы проверяли машину, движение было перекрыто

Руководитель группы патрульной службы Ляэне-Харью Карл Калда сообщил, что сегодня в 14:03 в полицию поступило сообщение о том, что автомобиль, припаркованный на улице Теллискиви в Пыхья-Таллинне, может содержать опасное устройство. Полиция ограничила движение транспорта как для пешеходов, так и для транспортных средств. Саперы спасательной службы осматривают машину.

По словам очевидца, им пришлось покинуть помещение клуба Palo Alto со стороны улицы Теллискиви. Полиция выводила людей либо из здания через заднюю дверь, либо на второй этаж.

Около 15:30 полиция сообщила, что саперы проверили машину и ничего подозрительного не найдено. Движение снова открыто.

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