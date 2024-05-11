„Работник банка положит ваши деньги на более безопасный счет“. Мужчина из Ида-Вирумаа потерял из-за мошенников 18 200 евро

8 мая в полицию обратился 71-летний мужчина, проживающий в Нарве, которому сначала через WhatsApp позвонил преступник и представился оператором Telia. Мошенник заявил, у мужчины заканчивается договор на оказание услуг связи и что ему прислали договор на его продление. Наряду с этим на телефон мужчины пришло уведомление, и он ввел туда свои ПИН-коды.

После этого мужчине позвонил мошенник, представившийся уже сотрудником банка, и сообщил, что на его счету произведены подозрительные операции и мошенники забрали с его счета крупную сумму денег. Лжесотрудник банка сообщил, что банк компенсирует эту потерю, но чтобы поймать мошенников, мужчине нужно пойти в банк, снять наличные и передать их одному молодому человеку на парковке. Мужчина так и сделал. Уже отдав деньги, он понял, что попал в лапы мошенников и потерял 18 200 евро. Подробности дела о мошенничестве установит полиция в ходе уголовного производства.