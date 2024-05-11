11.05.2024, 10:16
„Работник банка положит ваши деньги на более безопасный счет“. Мужчина из Ида-Вирумаа потерял из-за мошенников 18 200 евро(17)
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Несмотря на предупредительные кампании, люди по-прежнему попадаются на удочку интернет-мошенников. Их легенда проста: деньги на банковском счете находятся под угрозой, их следует вывести оттуда и положить в „надежное“ место. Также говорится о „тайной полицейской операции“, которая, однако, приводит к тому, что обманутые лишаются денег, пишет Maaleht.
8 мая в полицию обратился 71-летний мужчина, проживающий в Нарве, которому сначала через WhatsApp позвонил преступник и представился оператором Telia. Мошенник заявил, у мужчины заканчивается договор на оказание услуг связи и что ему прислали договор на его продление. Наряду с этим на телефон мужчины пришло уведомление, и он ввел туда свои ПИН-коды.