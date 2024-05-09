Эаметс: деньги на оборонные инвестиции можно занять у населения

Пару недель назад канцлер Министерства обороны Кусти Салм сказал в телепередаче „Välistund“ на радиостанции Vikerraadio, что в гособорону крайне необходимо инвестировать еще 1,5 млрд евро, в основном для закупки боеприпасов. Главный экономист Bigbank Рауль Эаметс полагает, что эти деньги можно было бы занять у населения Эстонии.

„Сегодня у людей на руках почти 12 миллиардов [евро], - сказал Эаметс, добавив, что 35% этих средств размещены на срочных вкладах, - речь идет о сумме порядка восьми миллиардов, которые можно было бы использовать, по крайней мере, частично“.

Он пояснил, что вместо того чтобы давать этим деньгам простаивать, государство могло бы предложить облигации мелким инвесторам.

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