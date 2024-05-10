ЗАКУЛИСЬЕ | За несколько дней до инаугурации Путина многие союзники Эстонии планировали присутствовать на церемонии(2)
Эстония, Латвия и Литва, получившие приглашения на инаугурацию Владимира Путина, участвовать в церемонии не собирались. Но что не может не удивлять, так это то, что представители почти всех других приглашенных стран заранее „нагладили галстуки“.
Причин, чтобы не присутствовать на инаугурации Владимира Путина на пятый срок, имелось предостаточно - полномасштабная война против Украины, в которой уже погибло, покалечено, изнасиловано и депортировано неисчислимое количество людей, выданный Международным уголовным судом ордер на арест, продолжающиеся российские гибридные атаки на Запад. Однако Европейская служба внешних связей, обсуждая, могут ли страны-члены ЕС участвовать в церемонии Путина, не нашла ни одной причины не присутствовать на ней, сославшись на то, что страны имеют право принимать собственные решения в сфере внешней политики.