Причин, чтобы не присутствовать на инаугурации Владимира Путина на пятый срок, имелось предостаточно - полномасштабная война против Украины, в которой уже погибло, покалечено, изнасиловано и депортировано неисчислимое количество людей, выданный Международным уголовным судом ордер на арест, продолжающиеся российские гибридные атаки на Запад. Однако Европейская служба внешних связей, обсуждая, могут ли страны-члены ЕС участвовать в церемонии Путина, не нашла ни одной причины не присутствовать на ней, сославшись на то, что страны имеют право принимать собственные решения в сфере внешней политики.

Более того, страны-члены ЕС узнали об этом за несколько дней до 7 мая, когда в Кремле в пятый раз с успехом прошла церемония приведения к присяге диктатора после „президентских выборов“. Между тем, о событии и его символичности было известно за нескольких месяцев, если не лет. Но единая позиция сформировалась лишь накануне.