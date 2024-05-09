„Проблемы не нужны ни вам, ни группе в целом!“: как в соцсетях просят поздравлять с 9 мая

«Не нужно присылать в группу миллион поздравлений, тем более с использованием запрещенной символики. Проблемы не нужны ни вам, ни группе в целом. Спасибо!» — появился пост сегодня утром в одной из групп в Фейсбуке.

Такому совету последовали и в других русскоязычных группах Эстонии. К примеру, в одной из нарвских групп появилась публикация с изображением георгиевской ленточки. Администраторы группы быстро удалили пост, а автора — забанили.

Интернет является публичным пространством, и демонстрация запрещенной в нашей стране символики в социальных сетях – это наказуемое деяние, напоминает веб-полицейский Яна Фролова-Алферьев. «На этой неделе – и сегодня в частности – веб-полицейские уделяют повышенное внимание распространению изображений, которые можно трактовать как поддержку военной агрессии России. Мы общаемся с пользователями социальных сетей, которые выставляют подобные изображения; обращаемся к владельцам групп в социальных сетях, если замечаем нарушения», — отметила сотрудник полиции.

Следует также учитывать, что полиция начинает производство в отношении тех, кто выставляет запрещенную символику в социальных сетях. Наказанием может стать штраф в размере до 1200 евро или арест.

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