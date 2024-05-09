„Проблемы не нужны ни вам, ни группе в целом!“: как в соцсетях просят поздравлять с 9 мая
Много инцидентов, связанных с нарушениями 9 мая, происходит именно в сети. Год назад только в этот день веб-полицейские всех префектур обнаружили в социальных сетях более 100 постов или комментариев, в которых использовалась запрещенная символика или поддерживалась российская агрессия. В этом году сами администраторы русскоязычных групп предупреждают о действующих запретах. Подробности — у RusDelfi.
«Не нужно присылать в группу миллион поздравлений, тем более с использованием запрещенной символики. Проблемы не нужны ни вам, ни группе в целом. Спасибо!» — появился пост сегодня утром в одной из групп в Фейсбуке.
Такому совету последовали и в других русскоязычных группах Эстонии. К примеру, в одной из нарвских групп появилась публикация с изображением георгиевской ленточки. Администраторы группы быстро удалили пост, а автора — забанили.
Интернет является публичным пространством, и демонстрация запрещенной в нашей стране символики в социальных сетях – это наказуемое деяние, напоминает веб-полицейский Яна Фролова-Алферьев. «На этой неделе – и сегодня в частности – веб-полицейские уделяют повышенное внимание распространению изображений, которые можно трактовать как поддержку военной агрессии России. Мы общаемся с пользователями социальных сетей, которые выставляют подобные изображения; обращаемся к владельцам групп в социальных сетях, если замечаем нарушения», — отметила сотрудник полиции.
Следует также учитывать, что полиция начинает производство в отношении тех, кто выставляет запрещенную символику в социальных сетях. Наказанием может стать штраф в размере до 1200 евро или арест.
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