Движение колонн Сил обороны может повлиять на дорожную обстановку(4)
В связи с учениями „Весенний шторм“ на дорогах общего пользования увеличится присутствие колонн Сил обороны и военной техники.
В период с 10 по 12 мая военная техника будет передвигаться в основном по маршруту Тапа – Мяо – Имавере – Вильянди. Из Вильянди колонны двинутся далее в сторону Килинги-Нымме, Абья-Палуоя или Каркси-Нуйа.
Скорость движения военной техники ограничена 70 км/ч, каждая из колонн может насчитывать до 25 единиц транспорта.
Силы обороны просят участников дорожного движения запастись временем и терпением.
Вдобавок в связи с учениями и развертыванием контрольно-пропускных пунктов в период с 13 по 17 мая изменится организация дорожного движения на следующих участках:
Отрезок шоссе номер 6 между Абья-Палуоя – Килинги-Нымме
06:00 – 22:00 дорога закрыта для движения
22:00 – 06:00 дорога открыта для движения
Участок трассы номер 24181 Абья-Палуоя – Сарья – Тылла
06:00 – 22:00 дорога закрыта для движения
22:00 – 06:00 дорога открыта для движения
Контрольно-пропускные пункты будут работать в обе стороны движения. Силы обороны организуют объезд закрытых участков. Впрочем, проезд будет оставлен для машин оперативных служб, общественного транспорт и местных жителей. Подробная информация содержится в приложении Tark Tee.
Крупнейшими годовыми учениями Сил обороны руководит Эстонская дивизия. В ходе маневров отрабатывается планирование и проведение военных операций, также улучшается взаимодействие между местными и иностранными подразделениями. В учениях участвуют как кадровые военные, так и военнослужащие срочной службы, резервисты, добровольцы Кайтселийта и солдаты союзников.
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