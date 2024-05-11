Новости Эстонии
11.05.2024, 13:50

Кохтла-Ярве игнорирует Министерство образования. Мэр: у нас только один специалист в этой сфере

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ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Министерство образования и науки попросило все школы до конца марта представить план действий по переходу на эстоноязычное обучение. Кохтла-Ярве - единственное не выполнившее это распоряжение самоуправление.

Глава отдела перехода на эстонский язык Министерства образования и науки Ингар Дуболазов сообщил, что министерство попросило руководителей всех школ, которые переходят на эстонский язык обучения, составить план действий, чтобы государство могло получить представление о том, как происходит переход.

„Это позволит нам получить подробную информацию, которая пригодится в дальнейшем при разработке различных мер поддержки школ. В октябре прошлого года мы со своей стороны отправили школам примерный план действий“, — пояснил он.

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