Кохтла-Ярве игнорирует Министерство образования. Мэр: у нас только один специалист в этой сфере

Глава отдела перехода на эстонский язык Министерства образования и науки Ингар Дуболазов сообщил, что министерство попросило руководителей всех школ, которые переходят на эстонский язык обучения, составить план действий, чтобы государство могло получить представление о том, как происходит переход.