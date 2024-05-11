11.05.2024, 13:50
Кохтла-Ярве игнорирует Министерство образования. Мэр: у нас только один специалист в этой сфере(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
Министерство образования и науки попросило все школы до конца марта представить план действий по переходу на эстоноязычное обучение. Кохтла-Ярве - единственное не выполнившее это распоряжение самоуправление.
Глава отдела перехода на эстонский язык Министерства образования и науки Ингар Дуболазов сообщил, что министерство попросило руководителей всех школ, которые переходят на эстонский язык обучения, составить план действий, чтобы государство могло получить представление о том, как происходит переход.