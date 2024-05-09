09.05.2024, 11:35
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Ночные заморозки еще не закончились, тепла придется подождать
ФОТО: | Delfi Meedia
В конце первой трети месяца, в начале второй, движущееся с севера пониженное давление принесет нам дожди, местами все еще возможен мокрый снег. По данным Агентства окружающей среды, после этого придет новая волна холода, а температура воздуха останется ниже обычной вплоть до середины месяца.
В среду ночью температура на земле в некоторых местах упала до -10 градусов. И, по мнению синоптиков, ночные заморозки еще не закончились.