Новости Эстонии
09.05.2024, 11:35

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Ночные заморозки еще не закончились, тепла придется подождать

 
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В конце первой трети месяца, в начале второй, движущееся с севера пониженное давление принесет нам дожди, местами все еще возможен мокрый снег. По данным Агентства окружающей среды, после этого придет новая волна холода, а температура воздуха останется ниже обычной вплоть до середины месяца.

В среду ночью температура на земле в некоторых местах упала до -10 градусов. И, по мнению синоптиков, ночные заморозки еще не закончились.

В четверг (9.05) высокое давление переместится в Эстонию, Латвию и Литву. Ожидается ясная погода без осадков. Ветер во внутренних районах ночью слабый, на побережье умеренный, дует с запада, в Вирумаа - северо-западный, на островах юго-восточный, днем ​​усилятся западный и юго-западный ветер. Температура воздуха ночью -1..-4°С, на побережье до 4°С, днем ​​6..11°С.

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