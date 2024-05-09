ФОТО И ВИДЕО | К Бронзовому солдату в честь 9 мая несут цветы

Возле памятника на Таллиннском военном кладбище установлены ограждения. На данный момент ситуация на месте спокойная.

14 апреля 1945 года на Тынисмяги были похоронены двенадцать солдат, предположительно павших во время захвата Таллинна. Хоронили их в разных местах, но в этот день останки солдат перенесли в братскую могилу на бульвар Тынисмяги.

После того как в апреле 1945 года на Тынисмяги были похоронены солдаты Красной Армии, площадь получила название Площадь освободителей.

9 мая Россия празднует окончание Великой Отечественной войны.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.