09.05.2024, 10:35
ВИДЕО | Финансы государства „поют романсы“. Идея соцдемов — рассмотреть возможность сохранения налогового горба(19)
На столе правительства - отрицательный дополнительный бюджет. Однако общей картины это не меняет, полагает министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия). Все плохо.
Министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) пришел в правительство с планом, согласно которому Рийгикогу может принять отрицательный дополнительный бюджет в размере 175 миллионов евро не позднее Яанова дня.