Новости Эстонии
09.05.2024, 10:35

ВИДЕО | Финансы государства „поют романсы“. Идея соцдемов — рассмотреть возможность сохранения налогового горба

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На столе правительства - отрицательный дополнительный бюджет. Однако общей картины это не меняет, полагает министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия). Все плохо.

Министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) пришел в правительство с планом, согласно которому Рийгикогу может принять отрицательный дополнительный бюджет в размере 175 миллионов евро не позднее Яанова дня.

Однако вопрос, в каких именно сферах провести сокращения, пока остается открытым. Ляэнеметс отметил, что определенно необходимо сократить бюрократию и рассмотреть возможность слияния государственных учреждений и фондов.

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RusDelfi
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