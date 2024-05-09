ВИДЕО | Финансы государства „поют романсы“. Идея соцдемов — рассмотреть возможность сохранения налогового горба

Министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) пришел в правительство с планом, согласно которому Рийгикогу может принять отрицательный дополнительный бюджет в размере 175 миллионов евро не позднее Яанова дня.

Однако вопрос, в каких именно сферах провести сокращения, пока остается открытым. Ляэнеметс отметил, что определенно необходимо сократить бюрократию и рассмотреть возможность слияния государственных учреждений и фондов.