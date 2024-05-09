Велосипедист не уступил автомобилю дорогу и спровоцировал аварию

Вчера в 15:10 произошла авария на перекрестке Ранна теэ и Виймси теэ в Таллинне, где ехавший на велосипеде 28-летний мужчина проигнорировал знак „Уступи дорогу“ и столкнулся с легковым автомобилем Ford Transit, которым управлял 64-летний мужчина. Велосипедиста доставили в больницу.

В 16:31 произошла авария возле Куллеркупу, 1 в Курессааре, где 29-летний мужчина на электросамокате Bolt с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением и упал. Мужчину доставили в больницу.

В 17:02 произошла авария на перекрестке Ваксали и Леоха в Вильянди, где 33-летняя жензина на легковом автомобиле Mercedes-Benz E350 не уступила дорогу двигавшемуся по главной дороге мотоциклу Suzuki GSR 600 под управлением 21-летнего мужчины. Мотоциклист резко затормозил и врезался в легковушку. Водителя мотоцикла доставили в больницу.

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