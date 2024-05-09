ФОТО | В Нарве вновь установили плакат „Putin: war criminal“, цветы от бывшего памятника „Танк“ убрали

Еще 8 мая поздно вечером на месте, где в Нарве стоял памятник „Танк“, а также еще на одном месте, где стоял советский монумент, были зажжены несколько свечей и возложены цветы. 9 мая рано утром цветы и свечи уже были убраны. По всей видимости, власти дают посыл горожанам - не возлагайте цветы на места так называемых „красных“ монументов.