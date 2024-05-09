Законопроект о лишении избирательных прав граждан России и Беларуси прошел первое чтение

„Правительственные партии потратили много времени на выполнение прописанного в их коалиционном соглашении обещания лишить граждан России и Беларуси права голоса на местных выборах. В результате давления Isamaa проект со второй попытки прошел первое чтение, что оставляет право голоса только за гражданами Эстонии и тех стран, у которых есть соответствующее двустороннее соглашение с Эстонией“, - заявил председатель фракции Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер.

В первом чтении законопроект поддержали депутаты Isamaa, Партии реформ, EKRE и Eesti 200.

„Однако это не означает, что две коалиционные партии решили продвигаться в этом вопросе темпами, необходимыми для обеспечения безопасности Эстонии. На брифинге Рийгикогу премьер-министр Кая Каллас отметила, что, по ее мнению, это изменение закона не имеет перспективы. В то же время она показала, что на самом деле не читала проект Isamaa, поскольку утверждала, что граждане стран Евросоюза также потеряют право голоса, когда он вступит в силу, что не соответствует действительности“, - продолжил Сеэдер.

По словам председателя фракции Isamaa, он предлагает представителям фракций вновь встретиться на следующей неделе, чтобы обсудить, как продвигаться в вопросе избирательных прав в Рийгикогу.

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