Женщину за рулем Toyota, которая сбила маленького мальчика на самокате, просят связаться с полицией. Личность ребенка установлена

Около 20.00 полиция сообщила, что личность мальчика установлена, сообщив, что не похоже, чтобы мальчик пострадал в результате аварии, но мама ребенка сказала, что они все равно обратятся в больницу, чтобы проверить наличие возможных травм.

Полиция просит помощи в установлении личности водителя, причастного к аварии. Это была женщина за рулем черной „Тойоты“. Полиция просит саму женщину или очевидцев происшествия связаться с представителем Раквереского отдела по телефону 513 9088.

Известно, что Водитель автомобиля остановилась после ДТП, но после того, как мальчик убежал, уехала с места происшествия. По данным полиции, это была черная Toyota Avensis.

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