ЧП и криминал
08.05.2024, 18:15

7-летнего Мирона нашли, с ним все в порядке!

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Unsplash.com | Delfi Meedia

Полиция выясняла местонахождение пропавшего в Таллинне 7-летнего Мирона. К вечеру ребенка нашли.

В среду утром Мирон не пришел в школу и исчез. Родственники сообщили об исчезновении мальчика после 17:00. К этому времени они сами проверили окрестности и связались с друзьями Мирона, но найти мальчика не смогли.

Около 18.00 родственники сообщили, что мальчик найден.

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