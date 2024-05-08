08.05.2024, 18:15
7-летнего Мирона нашли, с ним все в порядке!(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
Полиция выясняла местонахождение пропавшего в Таллинне 7-летнего Мирона. К вечеру ребенка нашли.
В среду утром Мирон не пришел в школу и исчез. Родственники сообщили об исчезновении мальчика после 17:00. К этому времени они сами проверили окрестности и связались с друзьями Мирона, но найти мальчика не смогли.
Около 18.00 родственники сообщили, что мальчик найден.
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