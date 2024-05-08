Синоптик: на следующей неделе снова потеплеет. Но насколько и когда же можно будет спрятать пуховик?

Северный ветер принес заморозки, которые оказались слишком сильными для чувствительных к холоду растений. В четверг с запада придет более мягкая воздушная масса, и температура поднимется до +10 градусов.

В пятницу область низкого давления, окруженная дождевыми облаками, к вечеру переместится за Чудское озеро. На короткое время придет более теплая воздушная масса, и ночью также будет плюсовая температура, а дневные температуры поднимутся чуть выше +10 градусов, но сильный западный и северо-западный ветер добавит прохлады.