Новости Эстонии
08.05.2024, 20:17

Синоптик: на следующей неделе снова потеплеет. Но насколько и когда же можно будет спрятать пуховик?

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Taimi Paljak
Keskkonnaagentuuri sünoptik
ФОТО: Shutterstock

Несмотря на то, что по ночам стоит минусовая температура, а днем дует холодный ветер, погода постепенно становится теплее.

Северный ветер принес заморозки, которые оказались слишком сильными для чувствительных к холоду растений. В четверг с запада придет более мягкая воздушная масса, и температура поднимется до +10 градусов.

В пятницу область низкого давления, окруженная дождевыми облаками, к вечеру переместится за Чудское озеро. На короткое время придет более теплая воздушная масса, и ночью также будет плюсовая температура, а дневные температуры поднимутся чуть выше +10 градусов, но сильный западный и северо-западный ветер добавит прохлады.

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RusDelfi
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