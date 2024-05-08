ВИДЕО | Маргус Цахкна о раздобревшем госаппарате: пора затянуть пояса

Правда, пожалуй, с одним исключением. Цахкна пояснил, что в нынешней ситуации с безопасностью, возможно, следует сделать исключение для оборонного сектора, то есть никаких сокращений там делать не следует.

Но в общей картине, по его словам, главное - договориться о размере сокращения как в текущем дополнительном бюджете, так и в будущем государственном бюджете. Он подчеркнул, что времени осталось мало, нужно действовать.

Он также указал на то, что госаппарат оживился, и было создано множество новых должностей. Он сказал, что необходимо посмотреть, где можно провести сокращения. „У нас есть много мест, где мы можем затянуть пояса“.

Министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) пришел в правительство с планом, согласно которому Рийгикогу может принять отрицательный дополнительный бюджет в размере 175 миллионов евро не позднее Яанова дня. Откуда возьмутся эти деньги, будет обсуждаться в ближайшие дни.

Подробнее - в видеоинтервью на эстонском языке!

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