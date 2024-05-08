В Рийгикогу проходит выставка работ польских и украинских детей на тему войны

Спикер Рийгикогу Лаури Хуссар сообщил, что война, изображенная на детских рисунках и переданная через мировосприятие детей, производит на зрителя тяжелое впечатление. „Где бы ни шла война, больше всего от нее страдают именно дети. До конца жизни за ними будут следовать полученные во время войны травмы, которые передадутся и следующему поколению“, – сказал Хуссар. Он подчеркнул, что, рассматривая эти работы, мы как взрослые чувствуем полный вес лежащей на нас ответственности не допустить войны или как можно скорее завершить ее.

На выставке представлены необычайно глубоко затрагивающие душу изображения войны. Часть выставки – это рисунки польских детей, созданные в 1946 году и рассказывающие об их переживаниях во время Второй мировой войны и немецкой оккупации в 1939–1945 гг. С 1945–1966 гг. эти рисунки хранились в Варшаве, Польском государственном архиве. Рядом с ними размещены нарисованные в наши дни украинскими детьми работы, связанные с идущей в Украине войной и собранные на портале „Мамо, я бачу війну“ („Мама, я вижу войну“).

Организаторы выставки поставили целью показать, что дети всегда видят войну одинаково. Война, вне зависимости от места и времени, – огромное зло, и ребенок всегда является жертвой. Схожесть исторических и современных работ поражает. Дети рисуют танки, сбрасывающие бомбы самолеты, пожары и взрывы. Они рисуют раненых и мертвых, уничтоженные дома, могилы. Они рисуют себя и свою семью, эвакуацию и бегство. Но они рисуют и надежду, свои мечты на будущее.

Выставка „Мама, я не хочу войны!“, организованная посольствами Польши и США, создана по заказу Министерства иностранных дел Польши на базе детских работ, собранных в Польском государственном архиве (1939–1945 гг.) и на портале „Мамо, я бачу війну“ (с 2022 года).

Выставку и учебную программу 2024 г. в Эстонии совместно курируют посольства Польши и США и Американские центры информации в Нарве, Курессааре и в городской библиотеке Вильянди.