Депутаты представили проект постановления, позволяющего начать подготовку к внедрению ядерной энергии

Согласно проекту постановления, Рийгикогу принимает принципиальное решение о том, разрешить ли производство ядерной энергии в Эстонии или нет. Проект в первую очередь опирается на анализ, проведенный рабочей группой по ядерной энергии в 2021–2023 гг., согласно которому внедрение ядерной энергии в Эстонии реализуемо.

Представившие проект постановления члены Рийгикогу поддерживают подготовку к началу использования ядерной энергии и создание подходящей для этого законодательной базы. Это включает в себя разработку проекта закона о ядерной энергии и ядерной безопасности и, при необходимости, изменение и дополнение действующих правовых актов; создание учреждения, регулирующего безопасное использование ядерной энергии, и развитие компетенций в этой сфере.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что внедрение ядерной энергии сопряжено с рядом вызовов, таких как подготовка квалифицированной рабочей силы, утилизация и захоронение отработавшего ядерного топлива и готовность к чрезвычайным ситуациям. Для решения этих вопросов важно обеспечить соответствующее регулирование, надзор, развитие компетенцией, своевременное и достаточное финансирование, которые обеспечили бы безопасное и ответственное использование ядерной энергии в случае ее внедрения.

Согласно пояснительной записке, внедрение в Эстонии ядерной энергии имеет ряд преимуществ. Среди прочего ядерная энергия позволила бы обеспечить управляемую и постоянную производственную мощность, которая сбалансировала бы колебания мощности производства возобновляемой энергии; помогла бы Эстонии достичь цель по климатической нейтральности; обеспечила бы стабильную и доступную цену на электроэнергию в долгосрочной перспективе; способствовала бы продвижению научной и исследовательской деятельности; принесла бы экономическую прибыль и создала бы дополнительные рабочие места для местного населения. Проект постановления не дает права на строительство АЭС в Эстонии.