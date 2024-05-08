Кая Каллас посоветовала при общении с неэстонцами избегать автоматического перехода на русский язык

По ее словам, люди, которые владеют русским языком, могли бы не переходить на него автоматически, если вторая сторона диалога не является носителем эстонского языка, передает RusERR.

„Я сама видела такие случаи в сфере образования по интересам, в разных местах, когда учителя сами начинают говорить по-русски с детьми, которые находятся в Эстонии и должны говорить по-эстонски“, — сказала Кая Каллас.

„Если мы все будем говорить с ними по-эстонски, это точно так же будет способствовать более плавному переходу к эстоноязычному образованию“, — резюмировала она.

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