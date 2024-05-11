ГРАФИКИ | Исследование показало, как в Эстонии обстоят дела с курением

Руководитель отдела внешних связей Philip Morris Eesti Маргит Пулк отметила, что за последние десять лет стало заметно, что жители Эстонии либо вообще отказываются от обычных сигарет, либо заменяют их альтернативными табачными и никотиновыми изделиями. „Снижение потребления обычных сигарет обусловлено различными факторами: от роста цен до изменения потребительских привычек. Самое вредное для здоровья – это на самом деле зажечь сигарету пламенем, и люди все больше осознают вред процесса горения, – пояснила Пулк. – В то же время есть и люди, которые все еще употребляют никотин. Компании и табачная промышленность инвестируют в исследования и инновации, чтобы создать для этих людей бездымную альтернативу. Бездымные продукты не безвредны, но это определенно более хороший вариант, чем обычные сигареты“.

Основным аргументом в пользу замены обычных сигарет новыми табачно-никотиновыми изделиями является отсутствие дыма и запаха дыма, что отметили более двух третей респондентов. Кроме того, более половины респондентов считают самым вредным аспектом обычных сигарет процесс горения. 18% респондентов используют бездымные табачные изделия, чтобы бросить курить обычные сигареты или сократить курение .

Среди потребителей табачных и никотиновых изделий заметны и некоторые изменения. По сравнению с 2021 годом количество регулярных курильщиков сигарет сократилось на 12%, а за год снижение составило 3%. В то же время выросло число пользователей электронных сигарет, которое увеличилось на 18% за четыре года и на 3% за год. За последние четыре года несколько увеличилось число пользователей никотиновых подушечек и нагреваемых табачных изделий.

Наиболее широко используемыми табачными и никотиновыми изделиями в Эстонии по-прежнему остаются сигареты , продаваемые в пачках, то есть обычные сигареты. Почти все потребляющие табачные и никотиновые изделия респонденты хотя бы пробовали их, а три четверти респондентов курят их время от времени. Исследование показывает, что после обычных сигарет вторым наиболее часто используемым продуктом являются электронные сигареты, которые время от времени курят треть потребителей табачных и никотиновых изделий.

Хотя потребление новых табачных и никотиновых продуктов выросло, исследование демонстрирует, что осведомленность людей недостаточна. Среди всех употребляющих табачные и никотиновые изделия, уровень осведомленности об электронных сигаретах наиболее высок, но тем не менее почти половина пользователей электронных сигарет говорят, что знают об этих продуктах недостаточно или очень мало. Осведомленность о продуктах наиболее высока среди потребителей нагреваемых табачных изделий.

Как и в предыдущие годы, основным каналом получения информации остается общение между людьми. Большая часть сведений о табачных и никотиновых изделиях поступает от друзей, знакомых и членов семьи. Помимо устной информации, наибольшее доверие вызывает информация от государственных учреждений в интернете и от врача или консультанта. Кроме того, более 60% потребителей табачных и никотиновых изделий согласны с тем, что эти продукты, меньший вред которых научно доказаны, должны быть в равной степени доступны курильщикам наряду со средствами для отказа от курения.

По мнению Маргит Пулк, важно улучшить доступность научно обоснованной информации: „Результаты опроса показывают, что люди хотят иметь больше информации об альтернативных продуктах. Взрослый человек, который не бросает курить и решает заменить сигареты какой-либо другой менее вредной альтернативой, должен иметь возможность найти достаточно информации о бездымных табачных и никотиновых продуктах. Информация, полученная в социальных сетях или от знакомых, может не всегда соответствовать действительности. Конечно, важно сделать так, чтобы информация доходила только до совершеннолетних потребителей никотина и табачных изделий. Мы соблюдаем все предусмотренные законом требования и, например, в своих представительствах обслуживаем и консультируем только совершеннолетних потребителей табачной и никотиновой продукции“.

Целью исследования, проведенного фирмой Norstat по заказу Philip Morris Eesti, было выяснить привычки потребителей табачных изделий и их осведомленность о новых табачных изделиях. Norstat – ведущая европейская независимая компания по сбору данных для исследований рынка.

В феврале и марте исследовательская фирма Norstat в течение двух недель опрашивала постоянных потребителей табачных или никотиновых изделий в Эстонии в возрасте от 18 до 65 лет. Онлайн-опрос проводился в период с 22.02.2024 по 07.03.2024. Среди респондентов опроса 51% составляли женщины и 49% – мужчины. В опросе приняли участие в общей сложности 1000 потребителей табачных или никотиновых изделий.

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