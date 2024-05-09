Новости Эстонии
09.05.2024, 09:16

ВИДЕО | Приложение Ole valmis! позволит повысить защищенность населения от воздушных атак

 
Приложение Ole valmis! позволит повысить защищенность населения от воздушных атак
Приложение Ole valmis! позволит повысить защищенность населения от воздушных атак
ФОТО: mil.ee | Erakogu

В этом году в ходе учений Kevadtorm („Весенний шторм“) население впервые получит возможность обмениваться данными о воздушной угрозе через мобильное мобильное приложение Ole valmis!.

Обновление приложения организации Найскодукайтсе будет доступно 10 мая. С его помощью пользователи смогут сообщать о замеченных в небе воздушных средствах: например, самолетах, вертолетах и дронах.

„Российская Федерация постоянно бомбит и критическую инфраструктуру города Украины с помощью крылатых ракет и дронов. Украина научилась обнаруживать эти средства, в том числе с помощью жителей. Сегодня мы создаем аналогичную сеть в Эстонии, чтобы в случае воздушной атаки Силы обороны вместе с союзниками могли сбивать ракеты и дроны еще до того, как они достигнут своих целей“, - пояснил командующий военно-воздушных сил (ВВС) Эстонии бригадный генерал Тоомас Суси.

Новый фунционал приложения опирается на опыт Украины. С его помощью каждый пользователь сможет делится информацией о замеченных летательных аппаратах и отправлять соответствующий рапорт через программу. Данные о местоположении и направлении движения вместе с фотографией будут передвваться на отдельный сервер.

Таким образом, будет дополнятся картина происходящего в небе. Принцип работы приложения похож на FlightRadar, с тем лишь отличием, что он будет применятся вооруженными силами для повышения эффективности защиты гражданского населения.

Функция оповещения о воздушной угрозе в приложении Ole valmis! будет тестироваться с 10 по 31 мая. Впрочем, главный тест программы состоится в период с 14 по 16 мая – время активной летной деятельности авиации на учениях „Весенний шторм“. Функция будет работать по всей Эстонии, однако полезнее всего будет передавать информацию с мест проведения учений: Пярнумаа, Ляэнемаа, Вильяндимаа и Сааремаа. Сообщать можно о любых замеченных в небе объектах. Дальнейшей обработкой данных и опознанием воздушных средств займутся ВВС Эстонии.

Силы обороны просят население принять активное участие в тестировании приложения. Так мы сообща сможем повысить защищенность Эстонии.

Пользователи приложения Ole valmis! с включенной функцией автоматического обновления получат новый функционал 10 мая. В противном случае обновить или скачать приложение может будет вручную через App Store и Google Play.

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