ВИДЕО | Приложение Ole valmis! позволит повысить защищенность населения от воздушных атак

Обновление приложения организации Найскодукайтсе будет доступно 10 мая. С его помощью пользователи смогут сообщать о замеченных в небе воздушных средствах: например, самолетах, вертолетах и дронах.

„Российская Федерация постоянно бомбит и критическую инфраструктуру города Украины с помощью крылатых ракет и дронов. Украина научилась обнаруживать эти средства, в том числе с помощью жителей. Сегодня мы создаем аналогичную сеть в Эстонии, чтобы в случае воздушной атаки Силы обороны вместе с союзниками могли сбивать ракеты и дроны еще до того, как они достигнут своих целей“, - пояснил командующий военно-воздушных сил (ВВС) Эстонии бригадный генерал Тоомас Суси.

Новый фунционал приложения опирается на опыт Украины. С его помощью каждый пользователь сможет делится информацией о замеченных летательных аппаратах и отправлять соответствующий рапорт через программу. Данные о местоположении и направлении движения вместе с фотографией будут передвваться на отдельный сервер.

Таким образом, будет дополнятся картина происходящего в небе. Принцип работы приложения похож на FlightRadar, с тем лишь отличием, что он будет применятся вооруженными силами для повышения эффективности защиты гражданского населения.

Функция оповещения о воздушной угрозе в приложении Ole valmis! будет тестироваться с 10 по 31 мая. Впрочем, главный тест программы состоится в период с 14 по 16 мая – время активной летной деятельности авиации на учениях „Весенний шторм“. Функция будет работать по всей Эстонии, однако полезнее всего будет передавать информацию с мест проведения учений: Пярнумаа, Ляэнемаа, Вильяндимаа и Сааремаа. Сообщать можно о любых замеченных в небе объектах. Дальнейшей обработкой данных и опознанием воздушных средств займутся ВВС Эстонии.

Силы обороны просят население принять активное участие в тестировании приложения. Так мы сообща сможем повысить защищенность Эстонии.