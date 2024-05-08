МИД вызвал временного поверенного в делах России из-за вмешательства в работу GPS

„Вмешательство России в спутниковую навигацию со временем активизировалось, вызывая путаницу и оказывая сильное влияние на гражданскую авиацию. Этим действием Россия нарушает предписания по радиосвязи Международного союза электросвязи (ITU), согласно которым создавать такого рода помехи запрещено. Эту информацию мы передали и поверенному в делах России. Подавление сигнала GPS является одним из элементов гибридной деятельности со стороны России. Это нарушает нашу нормальную жизнь и представляет угрозу безопасности союзников, как и инциденты с применением насилия, кибератаки и кампании по дезинформации, организованные Россией“, - сказал министр иностранных дел Маргус Цахкна.

По его словам, создавая помехи в GPS, РФ нанесла серьезный ущерб авиасообщению в нашем регионе. Самым ярким примером является приостановка полетов между Хельсинки и Тарту.

Цахкна говорил об опасности создания помех в GPS со странами-членами Европейского союза и союзниками по НАТО, на прошлой неделе этот вопрос был поднят Североатлантическим советом.

Гибридная деятельность России является растущей проблемой для Европы и других стран. На этой неделе несколько европейских стран вызвали высокопоставленных российских дипломатов в связи с гибридными атаками и кибератаками со стороны России.

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