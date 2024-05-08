Нидерланды будут размещать истребители F35 на базе Эмари с декабря

„Нидерланды – первая страна, которая вновь возьмет на себя обеспечение безопасности нашего воздушного пространства на обновленной авиабазе Эмари. Следует отметить, что это будет осуществлено с помощью самых современных стелс-истребителей“, заявил министр обороны Певкур после встречи с коллегой из Нидерландов.

В ходе встречи министры также обсудили помощь Украине.

„Как и Эстония, Нидерланды оказали Украине значительную военную помощь и ясно продемонстрировали, что мы разделяем схожие ценности и общее понимание необходимости укрепления безопасности. Я также рад, что Нидерланды вносят свой вклад в ИТ-коалицию, возглавляемую нами и Люксембургом, с помощью которой мы поддерживаем Украину в развитии ее систем связи коммуникационных возможностей“, отметил министр обороны Ханно Певкур.

Эстония и Нидерланды – единственные две страны, которые участвуют во всех основных форматах оборонного сотрудничества в регионе. Эстония приобрела у Нидерландов значительное количество технического оборудования, включая бронемашины, внедорожники и медицинские автомобили. На региональном уровне Нидерланды вносят свой вклад в обеспечение безопасности в рамках боевой группы НАТО в Литве. Нидерланды уже четыре раза способствовали обеспечению безопасности воздушного пространства стран Балтии.

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