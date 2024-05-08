Мошенники продолжают выманивать деньги. Как не попасть в их ловушку? Объясняет эксперт
Какие мошеннические схемы сейчас наиболее распространены?
Сейчас чаще всего встречаются три схемы:
Фишинговые письма: в них чаще всего получателю сообщают о необходимости отменить платеж, обеспечить безопасность счета или под каким-то другим поводом просят выполнить вход в интернет-банк по ссылке, содержащейся в письме. Бывают письма, где пользователей просят обновить данные или оплатить использование мобильного приложения. Акцент всегда делается на срочность, чтобы не дать вам опомниться, и вы сразу же перешли по ссылке и передали бы мошенникам свои данные.
Схема „безопасный счет“: вы можете получить от мошенников телефонный звонок или SMS-сообщение о том, что злоумышленники получили доступ к вашему счету, и теперь вам нужно срочно перевести деньги на „безопасный счет“. Обычно мошенники настаивают на том, что вы должны действовать очень быстро, иначе рискуете лишиться всех денег. Вы можете получить инструкции и номер „безопасного счета“, на который срочно нужно сделать перевод. Однако доступ к этому счету находится в руках мошенников и обратно эти деньги вы уже не получите.
Звонок из „полиции“: жертвы получают звонок из „полиции“, „налогового департамента“ или из другого известного официального учреждения. Звонящий сообщает, что у жертвы имеются неоплаченные штрафы или налоги, и требует немедленно их оплатить. В противном случае жертву грозят арестовать и отправить в тюрьму. По аналогичной схеме мошенники выдают себя и за поставщиков услуг. Например, жертве звонят с сообщением о проблеме, например, со скоростью интернета или почтовым отправлением. Для ее решения просят сделать денежный перевод или, например, скачать какую-то дополнительную программу, при помощи которой мошенники получают доступ и опустошают банковский счет жертвы. Очень распространена сейчас и схема „секретной полицейской операции“, в ходе которой требуется якобы помочь полиции привлечь к ответственности недобросовестных сотрудников банка – жертв просят сделать перевод или же снять деньги и передать их „полиции“, из рук в руки или отправить через посылочный автомат.
О мошеннических схемах и их опасности говорится очень много. Почему же люди до сих пор становятся жертвами этих схем?
В банк обращаются клиенты, среди которых много образованных и рассудительных людей, любого пола и возраста – жертвой мошенников действительно может стать каждый. Исследования показывают, что люди зачастую недооценивают риски и переоценивают свои способности распознать мошенничество. Но зачастую люди попадаются по чистой случайности.
Если еще пару лет назад фишинговые письма и веб-страницы распознать было довольно легко, то сейчас они выглядят очень правдоподобно. Чтобы стать жертвой, достаточно получить письмо или звонок в неудачный момент, когда ваше внимание занято чем-то другим.
Насколько большие суммы удается выманивать мошенникам?
Все зависит от конкретного случая. Как правило, если злоумышленникам удается получить полный доступ к счету жертвы, когда она, например, передала им PIN-коды от smart-ID или предоставила удаленный доступ через компьютер, то мошенники стараются вывести все, что есть. Встречались и случаи, когда мошенники продают имеющиеся на счете инвестиционные активы или оформляют на жертву кредит.
Если жертва оставила свои данные на фишинговой странице, то мошенники также пытаются снять столько, сколько получится – в таком случае объем переводов ограничен только лимитами, установленными на счете жертвы. Поэтому мы всегда советуем устанавливать минимальные лимиты и, если потребуется совершить крупный перевод или покупку, временно их увеличить. Важно не забывать затем снова вернуть их на минимальный уровень. При этом бывают и случаи, когда мошенники пытаются увеличить лимиты на счете жертвы, и для подтверждения этого действия просят ее ввести PIN-коды. Поэтому всегда внимательно следите за тем, для подтверждения какого именно действия вы вводите эти коды.
Как часто жертвам удается вернуть свои деньги?
К тому времени, когда обманутый человек поймет, что деньги украдены, и обратится за помощью в полицию или в банк, может быть уже слишком поздно. Мы привыкли к быстрым повседневным платежам, но то, что деньги поступают на счет за считанные секунды, в своих интересах используют и мошенники. К тому моменту, когда человек заметит пропажу своих денег со счета, они могут уже быть на счету подставного лица в другой стране или вовсе сняты в виде наличных.
Банки и другие поставщики услуг прилагают значительные усилия к обеспечению безопасности данных и повышению осведомленности клиентов, а также делают все, что в их силах, чтобы при малейшей возможности вернуть украденные деньги. Однако в случае, если клиент сам открывает для мошенников доступ к своим деньгам несмотря на все меры безопасности, то вернуть украденное, к сожалению, может быть невозможно. В цифровом государстве для подтверждения важных действий достаточно запомнить всего несколько цифровых комбинаций, но иногда мы забываем о том, что ввод PIN2 приравнивается к собственноручной подписи, и может иметь такие же необратимые последствия.
Сейчас мошенники рассылают очень много электронных писем. По каким признакам можно точно определить, что письмо отправили злоумышленники?
Всегда смотрите на электронный адрес отправителя. Если вам пришло письмо будто бы из банка LHV, но адрес отправителя хоть на одну букву или точку отличается от @lhv.ee, то ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам или оставлять свои данные. Однако адрес отправителя тоже можно подделать, поэтому это тоже не является стопроцентной гарантией. Перед тем, как переходить по ссылкам в письме, проверьте, на какую страницу она ведет – если вы читаете письмо с компьютера, то наведите курсор на ссылку или кнопку, а если с телефона, то зажмите ее пальцем подольше – вы увидите превью страницы с ее полным адресом. Если закрались какие-то подозрения, то для входа, например, в банк, введите адрес веб-страницы вручную – так вы точно будете уверены в том, что находитесь на нужной странице.
Как вы считаете, что нас ждет в ближайшие годы, как будут развиваться схемы мошенников? О чем следует думать уже сейчас?
За последние годы распознать мошенничество стало все сложнее – к сожалению, подобная тенденция, скорее всего, сохранится. Мошенники берут за основу настоящие письма банков клиентам и в качестве предлога используют вопросы, по которым банк действительно может к вам обратиться – например, обновление ваших данных. В итоге лишиться всех своих накоплений можно только из-за того, что вы потеряли бдительность буквально на пару минут.
Развитие искусственного интеллекта также играет на руку мошенникам – письма становятся все более похожими на настоящие. Если раньше, например, письма от мошенников на эстонском языке содержали множество ошибок, то теперь они чаще всего написаны вполне корректно, что еще больше усложняет их распознавание. Таким образом, в отношении звонков, писем и сообщений нам приходится быть все более бдительными.
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