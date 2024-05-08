Мошенники продолжают выманивать деньги. Как не попасть в их ловушку? Объясняет эксперт

Звонок из „полиции“: жертвы получают звонок из „полиции“, „налогового департамента“ или из другого известного официального учреждения. Звонящий сообщает, что у жертвы имеются неоплаченные штрафы или налоги, и требует немедленно их оплатить. В противном случае жертву грозят арестовать и отправить в тюрьму. По аналогичной схеме мошенники выдают себя и за поставщиков услуг. Например, жертве звонят с сообщением о проблеме, например, со скоростью интернета или почтовым отправлением. Для ее решения просят сделать денежный перевод или, например, скачать какую-то дополнительную программу, при помощи которой мошенники получают доступ и опустошают банковский счет жертвы. Очень распространена сейчас и схема „секретной полицейской операции“, в ходе которой требуется якобы помочь полиции привлечь к ответственности недобросовестных сотрудников банка – жертв просят сделать перевод или же снять деньги и передать их „полиции“, из рук в руки или отправить через посылочный автомат.

Схема „безопасный счет“: вы можете получить от мошенников телефонный звонок или SMS-сообщение о том, что злоумышленники получили доступ к вашему счету, и теперь вам нужно срочно перевести деньги на „безопасный счет“. Обычно мошенники настаивают на том, что вы должны действовать очень быстро, иначе рискуете лишиться всех денег. Вы можете получить инструкции и номер „безопасного счета“, на который срочно нужно сделать перевод. Однако доступ к этому счету находится в руках мошенников и обратно эти деньги вы уже не получите.

Фишинговые письма : в них чаще всего получателю сообщают о необходимости отменить платеж, обеспечить безопасность счета или под каким-то другим поводом просят выполнить вход в интернет-банк по ссылке, содержащейся в письме. Бывают письма, где пользователей просят обновить данные или оплатить использование мобильного приложения. Акцент всегда делается на срочность, чтобы не дать вам опомниться, и вы сразу же перешли по ссылке и передали бы мошенникам свои данные.

О мошеннических схемах и их опасности говорится очень много. Почему же люди до сих пор становятся жертвами этих схем?

В банк обращаются клиенты, среди которых много образованных и рассудительных людей, любого пола и возраста – жертвой мошенников действительно может стать каждый. Исследования показывают, что люди зачастую недооценивают риски и переоценивают свои способности распознать мошенничество. Но зачастую люди попадаются по чистой случайности.

Если еще пару лет назад фишинговые письма и веб-страницы распознать было довольно легко, то сейчас они выглядят очень правдоподобно. Чтобы стать жертвой, достаточно получить письмо или звонок в неудачный момент, когда ваше внимание занято чем-то другим.

Насколько большие суммы удается выманивать мошенникам?

Все зависит от конкретного случая. Как правило, если злоумышленникам удается получить полный доступ к счету жертвы, когда она, например, передала им PIN-коды от smart-ID или предоставила удаленный доступ через компьютер, то мошенники стараются вывести все, что есть. Встречались и случаи, когда мошенники продают имеющиеся на счете инвестиционные активы или оформляют на жертву кредит.

Если жертва оставила свои данные на фишинговой странице, то мошенники также пытаются снять столько, сколько получится – в таком случае объем переводов ограничен только лимитами, установленными на счете жертвы. Поэтому мы всегда советуем устанавливать минимальные лимиты и, если потребуется совершить крупный перевод или покупку, временно их увеличить. Важно не забывать затем снова вернуть их на минимальный уровень. При этом бывают и случаи, когда мошенники пытаются увеличить лимиты на счете жертвы, и для подтверждения этого действия просят ее ввести PIN-коды. Поэтому всегда внимательно следите за тем, для подтверждения какого именно действия вы вводите эти коды.

Как часто жертвам удается вернуть свои деньги?