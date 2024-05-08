Прокуратура не нашла в действиях экс-главы Нарвской больницы причин для возбуждения дела, Евграфов с этим не согласен

Комментарий Алексея Евграфова

„Меня неприятно удивило сообщение помощника прокурора по экономическим преступлениям Хелен Кивилоо о том, что в отношении бывшего руководителя Нарвской больницы отказано в возбуждении уголовного производства по подозрению в причинении ущерба в размере десятков тысяч евро.

По оценке совета больницы, ущерб, который Аго Кыргвеэ причинил больнице, достигает 100 000 евро, и чем больше мы изучаем документы, тем безобразнее становится картина.

Аргументация, выдвинутая помощником прокурора Хелен Кивилоо в защиту бывшего руководителя больницы, основана на том утверждении, что если человека поставили во главе учреждения, у него есть полная свобода делать с его активами все что придет в голову. Сигнал, который прокуратура посылает общественности, должен заставить задуматься всех собственников коммерческих обществ.

Город Нарва, которому принадлежит больница, прилагает большие усилия, чтобы преодолеть многолетнее отставание нашего лечебного учреждения. Благодаря европейским пособиям нас ждет строительство нового медицинского комплекса, но мы обязаны обеспечивать жителей Нарвы врачебной помощью на хорошем уровне ежедневно.

В больнице не хватает диагностического оборудования, а имеющееся часто выходит из строя из-за изношенности, поэтому нам приходится отправлять пациентов на исследования в соседние города или арендовать мобильный диагностический центр.

И вместо того, чтобы инвестировать в важное оборудование, при Аго Кыргвеэ больница спокойно тратила средства на создание личного благополучия в сумме, которая позволила бы приобрести сразу несколько необходимых диагностических аппаратов.

Именно из-за финансовых нарушений и нарушения обязанностей члена правления совет отозвал Аго Кыргвеэ из состава правления в феврале этого года. Он до последней возможности откладывал передачу членам совета документов, необходимых для проверки финансового состояния и управленческой деятельности больницы. Мне приходилось постоянно запрашивать недостающие документы. Проверки показали, что скрывать очень даже было что.

Например, Аго Кыргвеэ примерно год назад без решения совета заключил с самим собой договор о работе анестезиологом. Заключенный договор является юридически ничтожным. Устав больницы запрещает членам правления заключать сделки с самими собой, и Аго Кыргвеэ, который руководил больницей несколько лет, обязан был это знать.

Каждый месяц он получал солидную прибавку к своей и без того очень высокой зарплате, которая со всеми налогами превышала 14 800 евро. Трагично звучит и то, что он позволил себе назначить себя в больнице на ночное дежурство и шел отсыпаться после ночной смены, вместо того чтобы управлять больницей.

Аго Кыргвеэ также выплачивал себе дополнительную зарплату за часы врачебного дежурства в середине своего рабочего дня в качестве члена правления. Он будто выполнял две работы одновременно и в разных местах, что является нарушением закона. Однако совет нанял его только для управления больницей.

Два года назад Аго Кыргвеэ приобрел для Нарвской больницы дорогостоящий автомобиль Škoda Superb с полной стоимостью более 45 000 евро. Предполагаемая стоимость объявленного простого тендера составляла 35 000 евро, но стоимость автомобиля значительно увеличилась из-за добавленных вне тендера комплектаций, связанных с комфортом. Причем потраченная на покупку автомобиля сумма не была предусмотрена в бюджете больницы на момент объявления тендера и была взята из других бюджетных средств и лечебных денег.

Хотя денег на покупку машины не было, как не было и одобрения совета, Аго Кыргвеэ начал безраздельно пользоваться автомобилем для личных поездок, о чем свидетельствуют представленные им в больницу чеки на топливо с заправочных станций по всей Эстонии на сумму около 1500 евро. Аго Кыргвеэ также заправлял принадлежащий больнице автомобиль в своем родном городе Тарту. Его не волновало, что совет еще в 2021 году принял решение о возмещении расходов на его личный автомобиль.

А свой личный автомобиль Аго Кыргвеэ стал в это время держать в гараже больницы, оснащенном профессиональным оборудованием для обслуживания медицинского транспорта. Пока его машина стояла в гараже больницы, свои личные дела он решал на автомобиле больницы, из-за чего там невозможно было хранить и ремонтировать технику. Также Аго Кыргвеэ заключил с самим собой договор на пользование гаражом по цене 50 евро в месяц, что по оценкам от двух до пяти раз дешевле рыночной цены. После расторжения контракта ему потребовался месяц, чтобы вывезти свою машину из больничного гаража.

Аго Кыргвеэ неоднократно нарушал закон о государственных закупках. Так, два года назад он без проведения тендера на госзакупку организовал для своих сотрудников и детей рождественскую вечеринку, которая вместе с налогом на спецльготу обошлась почти в 66 000 евро. Протокол совета свидетельствует о том, что тогдашний председатель совета Катри Райк обещала направить заявление о виновном деянии в центральную криминальную полицию. Но такого письменного заявления она не сделала.

При приобретении для больницы резервных генераторов действия были осуществлены в обход закона о государственных закупках, поэтому расходы на сумму более 14 000 евро были признаны неприемлемыми. В двух случаях за нарушение процедуры государственных закупок были наложены штрафы на общую сумму более 10 000 евро.

Совету Нарвской больницы не оставалось ничего другого, как направить в прокуратуру сообщение о виновном деянии, поскольку при причинении крупного материального ущерба на сумму свыше 40 000 евро закон предусматривает уголовную ответственность. Исходя из вышесказанного, остается непонятным, почему прокуратура отказалась возбуждать расследование, прислав письмо, которое скорее напоминает документ от адвокатского бюро для защиты своего клиента.