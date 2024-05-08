Прокуратура не нашла в действиях экс-главы Нарвской больницы причин для возбуждения дела, Евграфов с этим не согласен(19)
В отношении бывшего члена правления Нарвской больницы Аго Кыргвеэ уголовное дело возбуждено не будет, поскольку, по мнению прокуратуры, в переданных им материалах нет сведений, указывающих на преступление.
В феврале правление Нарвской больницы уволило главу больницы Аго Кыргвеэ. Тогда Совет обвинил Кыргвеэ в том, что член правления злоупотребил своим положением и сделал инвестиции, не посоветовавшись с советом. Совет больницы также направил сообщение о преступлении в прокуратуру. Однако в прошлый четверг, 2 мая, окружная прокуратура по экономическим и коррупционным преступлениям приняла решение уголовное дело не возбуждать.
„Из представленного сообщения о преступлении и приложенных к нему материалов не следует, что А. Кыргвеэ совершил растрату и/или злоупотребление доверием либо иное деяние, имеющее признаки преступления, предусмотренного специальной статьей Пенитенциарного кодекса, - пояснила Хелен Кивилоо, прокурор окружной прокуратуры по экономическим и коррупционным преступлениям.
„В случае, если сообщение о преступлении не содержит достаточной информации, указывающей на преступление, возбуждение уголовного дела не является ни законным, ни обоснованным. Возбуждение уголовного дела с целью поиска оснований для производства недопустимо“, - добавила она.
Кыргвеэ ранее заявлял, что его увольнение было не медицинским решением, а политическим. Председатель совета больницы Алексей Евграфов с этим не согласен и подтвердил, что проблемы с руководством больницы носили более долгосрочный и глубокий характер.
Евграфов: Письмо прокуратуры напоминает документ адвокатского бюро!
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.