ФОТО | Полиция задержала в Таллинне пять человек по подозрению в обороте наркотиков в крупных размерах(10)
В начале марта полиция задержала в Таллинне пять человек, подозреваемых в международном обороте наркотиков и хранении большого количества наркотиков. На основании постановления Харьюского уездного суда трое мужчин заключены под стражу.
Есть основания подозревать троих мужчин и двух женщин в возрасте 32-47 лет в принадлежности к группе наркопреступников. Всего по адресам и в транспортных средствах, связанных с преступниками, было обнаружено около 1 кг кокаина, 11 кг амфетамина и 10 г порошкообразных веществ, содержащих протонитазен. Также были обнаружены инструменты для обращения с наркотиками: упаковочные устройства и дигитальные весы, а также имущество, предположительно полученное преступным путем.
„Найденное количество вещества позволило бы привести к наркотическому опьянению десятков тысяч людей. Только найденные 10 граммов протонитазена могут привести к наркотическому опьянению в среднем 35 000 человек, что иллюстрирует, насколько опасно это преступление“, — сказала окружной прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Лийс Вайнола.
Вайнола добавила, что обнаружение наркотиков в таком количестве и со столь высоким содержанием действующего вещества происходит не каждый день и свидетельствует о доверительных связях подозреваемых и высоком положении в криминальных кругах. „Если на улицах обычно циркулирует вещество со средним содержанием амфетамина 20%, то содержание амфетамина в порошке, обнаруженном у подозреваемых, достигало 71%. Стоимость найденных и изъятых веществ составляет сотни тысяч евро как на оптовом, так и розничном рынке“.
Как сообщил глава службы по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Пыхьяской префектуры Райт Пикаро, на нынешней стадии разбирательства есть основания подозревать, что речь идет о преступниках более высокого калибра, которые сами были импортерами и торговцами. Вещество было завезено в Эстонию из Латвии.
„Мы собирали доказательства в течение нескольких месяцев, следили за деятельностью преступников и поймали часть группировки с поличным, то есть в момент, когда они везли наркотики из Латвии в Эстонию“, — сказал Пикаро. Он отметил, что у преступников могут сформироваться ложное чувство безнаказанности и вера в собственную неуловимость, но полиция рано или поздно узнает об их деятельности. Эту неизбежность должны учитывать все начинающие преступники, мечтающие подняться как можно выше в преступной иерархии.
„Наша главная цель — ограничить черный рынок и продажи, снизив таким образом доступность наркотиков для жителей Эстонии. Мы собираем информацию и доказательства каждый день и в нужный момент останавливаем преступников. Поэтому преступникам следует каждое утро обнимать членов своих семей, ведь они в любом момент могут оказаться за решеткой на долгие годы“, — сказал Пикаро и добавил, что, например, только в Северной Эстонии в прошлом году в прокуратуру было отправлено почти 250 подозреваемых в накропреступлениях.
Увиденное во время обыска квартир, гаражей и автомобилей преступников, по словам стража порядка, подтверждает тот факт, что торговля наркотиками в прямом смысле — грязное дело. „Если употребляющие думают, что получают от дилеров вещества проверенного качества, они серьезно заблуждаются. Наркотики хранятся в очень грязных местах, не говоря уже о том, что покупатель не знает, что на самом деле может содержать вещество: стиральный порошок, крысиный яд, еще какой-нибудь порошок и прочее“.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотических и психотропных веществ в крупном размере.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.