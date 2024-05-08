ФОТО | Полиция задержала в Таллинне пять человек по подозрению в обороте наркотиков в крупных размерах

Есть основания подозревать троих мужчин и двух женщин в возрасте 32-47 лет в принадлежности к группе наркопреступников. Всего по адресам и в транспортных средствах, связанных с преступниками, было обнаружено около 1 кг кокаина, 11 кг амфетамина и 10 г порошкообразных веществ, содержащих протонитазен. Также были обнаружены инструменты для обращения с наркотиками: упаковочные устройства и дигитальные весы, а также имущество, предположительно полученное преступным путем.

„Найденное количество вещества позволило бы привести к наркотическому опьянению десятков тысяч людей. Только найденные 10 граммов протонитазена могут привести к наркотическому опьянению в среднем 35 000 человек, что иллюстрирует, насколько опасно это преступление“, — сказала окружной прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Лийс Вайнола.

Вайнола добавила, что обнаружение наркотиков в таком количестве и со столь высоким содержанием действующего вещества происходит не каждый день и свидетельствует о доверительных связях подозреваемых и высоком положении в криминальных кругах. „Если на улицах обычно циркулирует вещество со средним содержанием амфетамина 20%, то содержание амфетамина в порошке, обнаруженном у подозреваемых, достигало 71%. Стоимость найденных и изъятых веществ составляет сотни тысяч евро как на оптовом, так и розничном рынке“.

Как сообщил глава службы по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Пыхьяской префектуры Райт Пикаро, на нынешней стадии разбирательства есть основания подозревать, что речь идет о преступниках более высокого калибра, которые сами были импортерами и торговцами. Вещество было завезено в Эстонию из Латвии.