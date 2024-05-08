08.05.2024, 13:56
Внимание! Два дня автобусный терминал Виру будет закрыт для движения автобусов
Поскольку терминал Виру будет закрыт для общественного транспорта во время проведения работ по асфальтированию на перекрестке улиц Гонсиори, Лайкмаа и бульвара Эстония, остановка Viru Keskus автобусных линий № 1, 29 и 40 по направлению из города будет закрыта. Начальная остановка Kivisilla будет размещена на улице Гонсиори, а дополнительная остановка Hobujaama для автобуса № 40 – на Нарвском шоссе.
Актуальные расписания, планирование проезда, маршруты и остановки доступны на сайте transport.tallinn.ee.
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