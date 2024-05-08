Внимание! Два дня автобусный терминал Виру будет закрыт для движения автобусов

Поскольку терминал Виру будет закрыт для общественного транспорта во время проведения работ по асфальтированию на перекрестке улиц Гонсиори, Лайкмаа и бульвара Эстония, остановка Viru Keskus автобусных линий № 1, 29 и 40 по направлению из города будет закрыта. Начальная остановка Kivisilla будет размещена на улице Гонсиори, а дополнительная остановка Hobujaama для автобуса № 40 – на Нарвском шоссе.