Новости Эстонии
08.05.2024, 13:56

Внимание! Два дня автобусный терминал Виру будет закрыт для движения автобусов

 
Терминал Виру
Терминал Виру
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

В начале следующей недели, 13 и 14 мая, автобусный терминал Виру будет закрыт для движения автобусов в связи с проведением работ по асфальтированию. Расположения остановок и маршруты автобусных линий № 1, 29 и 40 в этом районе будут временно изменены.

Поскольку терминал Виру будет закрыт для общественного транспорта во время проведения работ по асфальтированию на перекрестке улиц Гонсиори, Лайкмаа и бульвара Эстония, остановка Viru Keskus автобусных линий № 1, 29 и 40 по направлению из города будет закрыта. Начальная остановка Kivisilla будет размещена на улице Гонсиори, а дополнительная остановка Hobujaama для автобуса № 40 – на Нарвском шоссе.

Автобусная линия № 40
Автобусные линии № 1 и 29

Актуальные расписания, планирование проезда, маршруты и остановки доступны на сайте transport.tallinn.ee.

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