Экономика
11.05.2024, 17:36

Цена на воду может вырасти. В одних регионах люди платят за воду в несколько раз больше, чем в других

 (9)

В разных регионах Эстонии цены на услуги водоснабжения и канализации различаются в несколько раз. Если не будут разработаны меры, направленные на то, чтобы компании по водоснабжению и очистке сточных вод объединились и стали обслуживать большие зоны, разрыв может еще больше увеличиться, пишет Delfi Ärileht.

В Таллинне самые дешевые услуги водоснабжения в Эстонии. В десяти километрах от столицы в деревне Ильманду (волость Харку) находится построенный около двадцати лет назад жилой район Tuulepesa. Застройщик построил здесь около двадцати частных и парных домов. Жилой район не может существовать без водопровода и канализации, и застройщик создал компанию по водоснабжению. Как правило, застройщики так и поступают, но за это часто приходится платить высокую цену. Сегодня в жилом районе Туулепеса самая дорогая в Эстонии вода.

За пользование чистой водой и отвод сточных вод предприятие Tallinna Vesi взимает со столичных жителей 1,9 евро за кубометр. В деревне Ильманду, где находится жилой район Туулепеса, аналогичные услуги предоставляет небольшая компания Ewelink, о существовании которой мало кто знает. Фирма настолько мала, что не посчитала нужным создать собственный веб-сайт, но зато установила поистине королевскую цену на услуги водоснабжения и канализации - 6,35 евро за кубометр.

Оставить комментарий Читать комментарии (9)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии