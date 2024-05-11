Цена на воду может вырасти. В одних регионах люди платят за воду в несколько раз больше, чем в других

В Таллинне самые дешевые услуги водоснабжения в Эстонии. В десяти километрах от столицы в деревне Ильманду (волость Харку) находится построенный около двадцати лет назад жилой район Tuulepesa. Застройщик построил здесь около двадцати частных и парных домов. Жилой район не может существовать без водопровода и канализации, и застройщик создал компанию по водоснабжению. Как правило, застройщики так и поступают, но за это часто приходится платить высокую цену. Сегодня в жилом районе Туулепеса самая дорогая в Эстонии вода.