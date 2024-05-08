Вокруг Продуктового банка сгущаются тучи: совет заказал аудит деятельности, министерство пристально следит за происходящим

Спор о финансировании, возникший между Продуктовым банком Эстонии (далее - Продуктовый банк) и уездными продуктовыми банками, привел к тому, что совет Продуктового банка, то есть SA Eesti-Hollandi Heategevusfond, счел необходимым заказать аудит деятельности целевого учреждения.

„По мнению совета, деятельность целевого учреждения необходимо как следует проанализировать, чтобы выявить причины возникновения такой ситуации. Поэтому было рекомендовано провести аудит деятельности. Для обеспечения независимости мы согласились управлять процессом аудита“, — пояснила от имени совета Катрин Батс, которая одновременно с этим является руководителем направления ответственного бизнеса Rimi.