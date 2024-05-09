Департамент статистики: по сравнению с апрелем прошлого года подешевели свежие овощи, а молоко стало дороже

В последний раз изменение индекса потребительских цен по сравнению с тем же месяцем прошлого года было менее 2,8% в апреле 2021 года, когда оно составило 1,9%.

По словам руководителя группы статистики потребительских цен Департамента статистики Виктории Трасанов, в апреле на индекс потребительских цен по сравнению с апрелем 2023 года более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем (-5,3%). „С апреля прошлого года перестали применяться автоматические компенсации цен на электроэнергию, газ и теплоснабжение, а также завершилось и их влияние на индекс“, — добавила Трасанов.

Существенное влияние оказало также изменение цен, связанное с транспортом, где пассажирский транспорт подорожал на 15,7% и использование частных транспортных средств — на 4,6%, при этом бензин был дороже на 4,6%, а дизельное топливо — на 2,6%.

Из продуктов питания по сравнению с апрелем прошлого года более всего подешевели свежие овощи (-18,3%) и сахар (-14,8%). Оливковое масло при этом подорожало на 39,1%, консервированное молоко — на 21,2% и кондитерские изделия — на 19,8%.

По сравнению с мартом в апреле на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с транспортом, где бензин был дороже на 4,2%, а приобретенные на апрель авиабилеты — на 31,4%. Значительное влияние оказало также завершение акций на многие продукты питания и безалкогольные напитки.

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