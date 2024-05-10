Исследование: приближающийся автоналог вынуждает людей покупать автомобили, работающие на ископаемом топливе
Согласно исследованию тенденций предпочтений автомобилей проведённом Kantar Emor, в ожидании автоналога люди, планирующие купить новый автомобиль в этом году, больше предпочитают автомобили на ископаемом топливе и внедорожники, нежели те, кто планирует купить автомобиль в ближайшие годы.
26% тех, кто планирует купить автомобиль в этом году, предпочли бы бензин в качестве топлива, и только 18% тех, кто планирует купить автомобиль в будущем. Предпочтение дизельного двигателя также снизится с нынешних 20% до 17%. Самым популярным выбором является гибридный двигатель, который в дальнейшем хотели бы приобрести 43% тех, кто планирует купить новый автомобиль. 11% эстоноземельцев видят своим следующим автомобилем электромобиль.
«Исследование показывает, что люди, у которых уже есть электромобиль, значительно выше, чем другие, оценивают впечатления от вождения и более низкие затраты на техническое обслуживание электромобиля», — сказала Трийну Ояла, главный эксперт Kantar Emor. «Именно при оценке опыта вождения наблюдаются самые большие расхождения между мнениями любителей электромобилей и тех, кто их избегает. Так что тест-драйв, вероятно, поможет уменьшить скептицизм», — добавила она.
Говоря о преимуществах электромобилей, жители Эстонии в основном сходятся во мнении, что преимуществом является возможность передвижения по автобусной полосе, а также право бесплатно парковаться на определённых парковках. Респонденты считают высокую цену автомобиля и опасения по поводу срока службы аккумулятора самыми большими препятствиями для покупки электромобиля. Беспокойство по поводу дальности поездки и доступности зарядных станций постепенно ослабевает благодаря развитию в этих областях. "В целом можно сказать, что владельцы как гибридных, так и электромобилей более лояльны в своих предпочтениях, чем владельцы автомобилей, работающих на ископаемом топливе", - сказала Ояла. Так, 85% владельцев электромобилей заявили, что в будущем тоже купят электромобиль.
"Нас также интересовало, насколько важны при выборе автомобиля расход топлива и выбросы углекислого газа, но особых изменений по сравнению с исследованием двухлетней давности нет", - отметила Трийну Ояла. "Поскольку условий будущего автоналога ещё не согласованы окончательно, то выбросы углекислого газа считают наиболее важным или очень важным фактором то же количество респондентов, то есть каждый пятый", - добавила она. При этом несколько снизилось число тех, кто считает это неважным (с 44% до 39%).
Toyota по-прежнему остаётся самой известной маркой с наибольшим покупательским интересом, за ней следуют Škoda и Volkswagen. Однако в списке общих приятных качеств лидирует Volvo.
70% опрошенных в Эстонии планируют сохранить верность своей нынешней автомобильной марке. Наибольшую лояльность к существующему бренду выразили владельцы BMW, Toyota, Ford и Volkswagen.
Kantar Emor с 2005 года проводит исследование предпочтения автомобиля «Car Brand Health» в странах Балтии. Исследование проводилось среди людей, имеющих автомобиль возрастом до семи лет и которые на тот момент сами выбирали марку автомобиля или планируют купить новый, неиспользованный автомобиль в течение ближайших двух лет. В Эстонии, Латвии и Литве было опрошено более 700 человек, то есть всего в трех странах было опрошено 2100 человек. Опрос проводился онлайн в феврале и марте этого года. Исследование отображает развитие профиля репутации автомобильных марок и предпочтений при покупке следующего автомобиля.
График, визуализирующий результаты исследования, вы можете увидеть здесь: https://infogram.com/1pnmrzlrnl5jg9uzp3derl22r9smnq911lg?live