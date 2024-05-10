Исследование: приближающийся автоналог вынуждает людей покупать автомобили, работающие на ископаемом топливе

26% тех, кто планирует купить автомобиль в этом году, предпочли бы бензин в качестве топлива, и только 18% тех, кто планирует купить автомобиль в будущем. Предпочтение дизельного двигателя также снизится с нынешних 20% до 17%. Самым популярным выбором является гибридный двигатель, который в дальнейшем хотели бы приобрести 43% тех, кто планирует купить новый автомобиль. 11% эстоноземельцев видят своим следующим автомобилем электромобиль.

«Исследование показывает, что люди, у которых уже есть электромобиль, значительно выше, чем другие, оценивают впечатления от вождения и более низкие затраты на техническое обслуживание электромобиля», — сказала Трийну Ояла, главный эксперт Kantar Emor. «Именно при оценке опыта вождения наблюдаются самые большие расхождения между мнениями любителей электромобилей и тех, кто их избегает. Так что тест-драйв, вероятно, поможет уменьшить скептицизм», — добавила она.

Говоря о преимуществах электромобилей, жители Эстонии в основном сходятся во мнении, что преимуществом является возможность передвижения по автобусной полосе, а также право бесплатно парковаться на определённых парковках. Респонденты считают высокую цену автомобиля и опасения по поводу срока службы аккумулятора самыми большими препятствиями для покупки электромобиля. Беспокойство по поводу дальности поездки и доступности зарядных станций постепенно ослабевает благодаря развитию в этих областях. "В целом можно сказать, что владельцы как гибридных, так и электромобилей более лояльны в своих предпочтениях, чем владельцы автомобилей, работающих на ископаемом топливе", - сказала Ояла. Так, 85% владельцев электромобилей заявили, что в будущем тоже купят электромобиль.