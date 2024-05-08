Полиция начала производство в отношении трех человек, демонстрировавших российский флаг

Вечером 24 апреля в полицию поступила информация, что около 16.30 в Пярну на улице Папинийду на парковку торгового центра заехал автомобиль Ford, из бокового окна которого виднелся флаг Российской Федерации. Находившаяся в автомобиле компания поправила на парковке флаг и продолжила движение по Рижскому шоссе.

Полиция возбудила производство по делу о проступке в отношении управлявшего автомобилем 49-летнего мужчины и находившихся в машине пассажиров: 54-летнего мужчины и 36-летней женщины. На данный момент полиция завершила производство в отношении двух из них. Им был назначен денежный штраф, решение еще не вступило в силу. В отношении еще одного человека производство продолжается. 54-летний мужчина добровольно передал российский флаг полиции.

По оценке руководителя Пярнуского отделения полиции Юллара Кютта, скорее всего ни для кого не является новостью, что в Эстонии запрещена любая публичная поддержка агрессии. „Публичная демонстрация символики государства-агрессора является прямой поддержкой конфликта. Мы решительно реагируем на такое поведение, чтобы предотвратить возникновение других правонарушений, конфликтов и их эскалации“, – сказал Кютт.

Полиция возбудила производство по делу о проступке по статье Пенитенциарного кодекса о поддержке и оправдании международных преступлений, за который может быть назначен денежный штраф в размере до 1200 евро или арест.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.